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Dünya Ekonomik Forumu protestolarla sona erdi

Çevre ve iklim aktivistleri, İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomik Forumu'nu (WEF) son gününde de protesto etti.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:41
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Dünya Ekonomik Forumu iklim aktivistleri tarafından protesto edildi

Dünya Ekonomik Forumu protestolarla sona erdi
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Davos'ta WEF'in düzenlendiği alanın yakınında toplanan, WEF karşıtı ve iklim değişikliğine dikkati çeken pankartlar taşıyan bir grup aktivist, bu konuda adım atmayan hükümetleri ve diğer yetkilileri eleştirdi.

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg de Davos'a gelerek çevrecilerin eylemine destek oldu.

Protestoya katılan iklim aktivistlerinden Maja Redies, dünyadaki en zengin ve güçlü insanların WEF'te yer aldığını söyleyerek, bu kişilerin peşinde olduklarını, iklim ve çevre konularında harekete geçecekleri ana kadar sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Dünya liderlerinin birçok sorun karşısında somut adım atmamalarının hayal kırıklığı yarattığını belirten Redies, "Umarım liderler bir gün harekete geçecekler ancak bu konuda çok da ümitli değilim. Bizim onlara tavrımızı göstermemiz, onları tolere etmememiz gerekir." dedi.

Diğer bir aktivist Selina da yıllardır Davos'ta düzenlenen WEF'te birçok önemli konunun ele alındığını ancak hiçbir şeyin değişmediğini söyledi.

İklim değişikliğine karşı mücadeleye devam edeceğini vurgulayan Selina, "Çok önemli kişiler Davos'a geliyor ancak sadece konuşuyorlar ve harekete geçmiyorlar. Bu durum da son derece moral bozucu ancak beni de bir şeyler yapmak için motive ediyor. WEF ve liderlerin onlara karşı yükseltilen bu sesi görmeleri önemli ancak buna karşı çıkan gruplar, birlikte hareket etmeli." dedi.

WEF'e karşı gruplar ve iklim aktivistleri, 15 Ocak'ta WEF'i ve iklim değişikliğini protesto etmişti.

WEF, "PARÇALANMIŞ BİR DÜNYADA İŞBİRLİĞİ" TEMASIYLA DÜZENLENDİ

WEF, bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncü kez düzenlendi. Forumda liderlere "dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapıldı.

16-20 Ocak tarihlerinde birçok ülkenin ve uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı forum, 130 ülkeden 50'si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Kovid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkan başlıklar oldu.

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