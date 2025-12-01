Ülkemizin önde gelen ekonomistlerinden Prof. Dr. Emre Alkin yeni kitabı “Menfaat Ekonomisi” ile ufuk açıcı bir bakış ortaya koyarken yeni dünyanın büyük hesaplaşmaya hızla gitmekte olduğu uyarısını yapıyor. “Maalesef adım adım büyük hesaplaşmanın yaklaştığını hissediyorum” diyen Prof. Dr. Emre Alkin devamla şu yorumda bulunuyor:

Kötümser değilim. Olacakları engellemek için çareler arıyorum. İlk çarem, irsanları yaklaşan süreçle alakalı bilgilendirmek. Belki makus talihi değiştirmek mümkün olabilir. Aksi takdirde bizi büyük hesaplaşma, yani tüm zamanların en büyük savaşı dengeye getirecek”

2023 yılı Haziran ayından itibaren ekonomi yönetiminde görev alanların yanlış reçetelerini peşin peşin alkışlayanları uyarmak için “Alternatif İktisat” kitabını yazdığını hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin şöyle devam ediyor:

“Ancak dinleyen olmadı. Ne beni ne de aklı başında diğer meslektaşlarımı… Artık çok geç. Hazır olmamız gereken süreci tarif edeyim; En az 10 yıl sürecek muazzam bir siyaset-iş-düşünce dünyası değişim sürecine girdiğimizi görüyorum. Giderek daha otokratik, merkezileşen ve adalet duygusunu kaybetmiş bir yola girdik. Hal böyleyken, yeni muhafazakarlık yayıldı ve liberalizm ile kapitalizm arasında bir tercih yaparak, ‘liberal kapitalist demokrasi’ yerine ‘kapitalist seçimli demokrasi’ veya Rusya ile Çin’de olduğu gibi ‘kapitalist seçimli otokrasi’ tercih edildi. Tüm bunların neticesinde devletin yani hükümetin müsaadesi olmadan büyümek imkansız olduğu gibi hükümetin karşısındaki siyasi unsurlara sermayenin destek vermesi illegal veya kanuni dayanağı olmayan bir faamiyet haline geldi.”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Menfaat Ekonomisi” adlı kitabıyla neyi amaçladığını belirtikten sonra şu önemli tespiti yapıyor:

Kitabı anlattığım gerçek şu: Eğer bir değişim olacaksa “tabandan tavana” doğru olacak. Yani toplumlar talep edecek ki iktidarlar değişim geçirsin. “Beni ezebilirsin ama aç bırakma yeter!” diyen toplumlarla değişim gerçekleşmez. Bu sebeple, kitapta sadece siyaset ve ekonomiden değil, toplumsal gelişmeler, eğitim ve insan kaynağı yönetiminden de bahsettim. Önce kendimizi kurtaralım ki dünya kurtulsun

Destek Yayınları

Tel:(0212) 252 22 42

Darağacına götüren şiirler

Bitmez tükenmez enerjisiyle Anadolu kültürünün değerlerini kitaplarına taşıyan Dr. Mehmet Yardımcı eserlerine bir yenisini daha ekledi. Dr. Yardımcı bu kez de “Pir Sultan” adlı eserini okurlarıyla buluştururken büyük ozanın hayatı, sanatı ve şiirlerini yorumlarıyla birlikte sunuyor. Anadolu Alevilerinin yedi büyük şairi arasında yer alan, bunların içinde Hatai ve kul Himmet’le birlikte en büyük üç şairden biri kabul edilen Pir Sultan Abdal’ın en önemli özelliği, halkı ilgilendiren konulara yer verip inançlarını tavizsiz savunmasından kaynaklanmaktadır. Hatai ve Kaygusuz Abdal’dan önemli ölçüde etkilenen Pir Sultan Abdal, kendinden sonra gelen Alevi /Bektaşi aşıklarının tümünü etkilemiştir. Dr. Mehmet Yardımcı bu eserinde Pir Sultan Abdal’ın şiirlerinin ilk kez Sadettin Nüzhet Ergun tarafından derlenip yayınlandığını hatırlatıp, “Bu derlemede 105 şiir bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda yapılan derlemelerde şiirlerinin aynı mahlasını kullanan diğer Pir Sultan Abdallar’ın şiirleriyle karıştırılması sonucu bu sayının 400’ü aştığı” bilgisini veriyor. Dr. Yardımcı, Pir Sultan’a maledilen ve Alevi-Bektaşi felsefesine uygun olmayan bazı şiirlerin Pir Sultan’a ait olamayacağının altını çiziyor.

Aşıkça Yayınevi

Tel:(0312) 384 05 30