Anadolu Adalet Sarayı hakim savcıları Pendik Ampute Futbol Takımı'yla yeşil sahada

tv100'ün özel haberine göre Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli hakim ve savcılar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü amacıyla "Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız" mottosunu yaşatarak Pendik Ampute Futbol Takımı'yla dostluk maçı yaptı.

"ARKADAŞLARIMIZ ENGELLERİNİ AŞMIŞLAR"

"Buradaki arkadaşlarımız fiziksel olarak da kalben de zihinsel olarak da engellerini aşmışlar. diyen Başsavcı Vekili Cumali Karakütük "Bizlerin çoğumuzun yapamadığı şeyleri yapıyorlar. Onları kutluyorum, onlarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Esasen biz bugün engelsiz arkadaşlarımızla bir aradayız” dedi.

Önce gösteri maçı için ısındılar sonra iç ısıtan dileklerde bulundular.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Kamuoyunun dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlik. Kamuoyunun dikkatini çekebiliyorsak, toplumun içine bu arkadaşları katabiliyorsak bizim için mutluluk verici olay bu olaydır. İyi olan kazanacak ama sanki beraberlik kokuyor gibi geldi bana” ifadelerini kullandı.

"FARKINDALIĞIN BİR GÜN DEĞİL 365 GÜN YAŞATILMASI GEREKİR"

"Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız" diyen Başsavcı Vekili Mustafa Çakar ise “3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Bu farkındalığın bir gün değil 365 gün yaşatılması gerekir. Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız” açıklamasında bulundu.

Başsavcı vekilleri, ağır ceza başkanları ve Pendik Belediye Başkanı da maçta forma giydi.

Beykoz Başsavcısı Mehmet Aydın “3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle yine geldik. Yine maç yapacağız. Çok eğlenceli ve hoş bir ortamdı. Bu sene de aynı şekilde olmasını diliyoruz” dedi.

“İnşallah toplumda onların farkındalığı daha fazla olur" açıklamasında bulunan Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan. Herkes elinden gelen yardımı göstererek onların hayatta daha kolay yaşamalarına yardımcı olurlar.

Kıyasıya geçen maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Emekli Hakem Cüneyt Çakır ise “Farkındalığın en üst düzeyde olması gereken bir gün. Ama tabiki bunu tek gün olarak yaşamamak lazım. Bunu hayatın her anında hissetmek lazım” diyerek duygularını ifade etti.

Ampute Futbol Takımı, Anadolu Adalet Takımı'nı 4-3 yendi.

Kıyasıya geçen mücadelenin galibi Ampute Futbol Takımı oldu. Ampute Futbol Takımı rakibi Anadolu Adalet Takımı'nı 4-3'lük skorla yendi.

Futbolcu Hüseyin Türkmen, "Ben bu etkinliği düzenleyen öncelikle Pendik Belediyemize çok teşekkür ediyorum, sporcular olarak çok onur ve gurur duyduk" dedi.