3 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Anadolu Adalet Sarayı hakim savcıları Pendik Ampute Futbol Takımı'yla yeşil sahada

Anadolu Adalet Sarayı hakim savcıları Pendik Ampute Futbol Takımı'yla yeşil sahada

Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli hakim ve savcılar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek amacıyla Pendik Ampute Futbol Takımı ile dostluk maçı yaptı. Farkındalığın bir gün değil her gün devam etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 14:52
Takip Et

Dünya Engelliler Günü'ne dikkat çekmek isteyen Anadolu Adalet Sarayı hakim savcıları Pendik Ampute Futbol Takımı'yla dostluk maçında

Anadolu Adalet Sarayı hakim savcıları Pendik Ampute Futbol Takımı'yla yeşil sahada
+
Aa
-

tv100'ün özel haberine göre Anadolu Adalet Sarayı’nda görevli hakim ve savcılar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü amacıyla "Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız" mottosunu yaşatarak Pendik Ampute Futbol Takımı'yla dostluk maçı yaptı. 

"ARKADAŞLARIMIZ ENGELLERİNİ AŞMIŞLAR"

"Buradaki arkadaşlarımız fiziksel olarak da kalben de zihinsel olarak da engellerini aşmışlar. diyen Başsavcı Vekili Cumali Karakütük "Bizlerin çoğumuzun yapamadığı şeyleri yapıyorlar. Onları kutluyorum, onlarla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Esasen biz bugün engelsiz arkadaşlarımızla bir aradayız” dedi.

Önce gösteri maçı için ısındılar sonra iç ısıtan dileklerde bulundular.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Kamuoyunun dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlik. Kamuoyunun dikkatini çekebiliyorsak, toplumun içine bu arkadaşları katabiliyorsak bizim için mutluluk verici olay bu olaydır. İyi olan kazanacak ama sanki beraberlik kokuyor gibi geldi bana” ifadelerini kullandı. 

"FARKINDALIĞIN BİR GÜN DEĞİL 365 GÜN YAŞATILMASI GEREKİR"

"Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız" diyen Başsavcı Vekili Mustafa Çakar ise “3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun. Bu farkındalığın bir gün değil 365 gün yaşatılması gerekir. Hepimiz birer engelli adayıyız, bunu unutmamalıyız” açıklamasında bulundu.

Başsavcı vekilleri, ağır ceza başkanları ve Pendik Belediye Başkanı da maçta forma giydi.

Beykoz Başsavcısı Mehmet Aydın “3 Aralık Dünya Engelliler günü vesilesiyle yine geldik. Yine maç yapacağız. Çok eğlenceli ve hoş bir ortamdı. Bu sene de aynı şekilde olmasını diliyoruz” dedi.

“İnşallah toplumda onların farkındalığı daha fazla olur" açıklamasında bulunan Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan. Herkes elinden gelen yardımı göstererek onların hayatta daha kolay yaşamalarına yardımcı olurlar.

Kıyasıya geçen maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Emekli Hakem Cüneyt Çakır ise “Farkındalığın en üst düzeyde olması gereken bir gün. Ama tabiki bunu tek gün olarak yaşamamak lazım. Bunu hayatın her anında hissetmek lazım” diyerek duygularını ifade etti. 

Ampute Futbol Takımı, Anadolu Adalet Takımı'nı 4-3 yendi.

Kıyasıya geçen mücadelenin galibi Ampute Futbol Takımı oldu. Ampute Futbol Takımı rakibi Anadolu Adalet Takımı'nı 4-3'lük skorla yendi. 

Futbolcu Hüseyin Türkmen, "Ben bu etkinliği düzenleyen öncelikle Pendik Belediyemize çok teşekkür ediyorum, sporcular olarak çok onur ve gurur duyduk" dedi. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

1950
3.12.2022 16:07
Adalet için sakın Altay-Göztepe seyircisi gibi olmayın, kardeş gibi adil karar verin yeter, sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, saygılar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
1
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Seçimlerde kaç suriyeli oy kullanacak? Bakanlık ve YSK'dan peş peşe açıklamalar
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
2
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Fenerbahçe Beko Madrid'e kayıp
﻿Motorine zam 
3
﻿Motorine zam 
﻿Motorine zam 
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
4
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿ Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek hamle. Avrupa Birliği ülkeleri petrole tavan fiyat konusunda uzlaştı
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
5
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Uzman isim asgari ücrette net rakamı açıkladı. Milyonların gözü kulağı tespit komisyonundan gelecek haberde
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
6
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakanlık resmen açıkladı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
7
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿Cumhuriyeti ve Atatürk'ü hedef almıştı. Kendisini 'Musa Hoca' olarak tanıtan kişinin El Kaide üyeliğinden arandığı ortaya çıktı
﻿İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
﻿İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
﻿İran'da ünlü aktris Mitra Heccar tutuklandı
﻿Metruk binada korkutan yangın
﻿Metruk binada korkutan yangın
﻿Metruk binada korkutan yangın
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gaziantep’te yoğun sis etkili oldu
﻿Gece çalındı sabah yerinde bulundu
﻿Gece çalındı sabah yerinde bulundu
﻿Gece çalındı sabah yerinde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.