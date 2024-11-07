'Dünya Erkek Güzeli' yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek! Sosyal medya onu konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Dünya Erkek Güzeli' yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek! Sosyal medya onu konuşuyor

5-23 Kasım'da Vietnam'da olacak olan erkek güzellik yarışmasında Mr. World'de Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu.

İlk defa 1996 yılında Türkiye'de olan Mr. World yarışması, bu yıl Vietnam’da dünyanın dört bir yanından katılımcılarla gerçekleşecek.

Türkiye’yi 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil edecek.

Karabenli, daha önce Miss & Mr Model of Turkey 2018 Yarışması'nın Future kategorisine seçilmişti.

Mr. World yarışmasına katılacak olan Ege Karabenli sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile paylaştı.

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Karabenli; ''Herkese merhaba! Hemen ufak bir bilgi vererek başlayayım; Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım, ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede” ifadelerini kullandı.

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POZLARINA YORUM YAĞDI

Karabenli'nin pozları ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Bazı kullanıcılar Karabenli'ye; 'çok yakışıklı', 'kesin derece alır' gibi yorumlarda bulundular.

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EGE KARABENLİ KİMDİR?

Kariyerine modellik ve mankenlik alanında devam eden Ege Karabenli, bir süre basketbol ile ilgilendi. Özellikle tanınmış markaların tanıtımlarında yer alarak dikkatleri üzerine çeken Karabenli, modelliğin yanı sıra oyunculuk alanında da adım attı.

sosyal medyayı da aktif olarak kullanan genç isimin pozlarına beğeni yağıyor.

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