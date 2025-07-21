Dünya Fenerbahçeliler Günü Kuşadası’nda kutlandı

Şerif AKARÇEŞME - AYDIN / YENİÇAĞ

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü Kuşadası’nda coşkuyla kutlandı.

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği’nin ev sahipliğinde özel bir restoranda düzenlenen geceye dernek başkanı Ali Kaya ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte ilçede yaşayan çok sayıda Fenerbahçeli taraftar katıldı. Uzun bir aranın ardından Kuşadası’nda Fenerbahçelileri aynı çatı altında buluşturan etkinlikte birlik ve aidiyet vurgusu öne çıktı.

Gecenin ilk bölümünde davetliler yemeklerini yerken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü balosunda yaptığı konuşma dev ekrandan canlı olarak takip edildi. Taraftarlar zaman zaman alkışlarla salonda heyecanı artırdı.

Kuşadası Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ali Kaya, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nün anlamına dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan olduğu günden bu yana derneğe “yeni bir soluk ve farklı bir anlayış” kazandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Kaya, Fenerbahçeli olmanın “sadece bir takımı tutmak değil; mücadeleyi, inancı ve vazgeçmemeyi temsil eden bir yaşam biçimi.” olduğunu ifade etti. Ali Kaya’nın Konuşması restorandakiler tarafından ayakta alkışlandı.