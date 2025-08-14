Dünya Fındık Haftası’nda Karadeniz’in gururu fındık için güçlü mesajlar

ORDU / HAKAN YILDIZ

Fatsa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fevzi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Trabzon’da düzenlenen Dünya Fındık Haftası etkinliğine katıldı. Etkinlik, fındık üretiminin artırılması, ihracat potansiyelinin geliştirilmesi ve üretici farkındalığının yükseltilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

- Cemil Çiçek (Eski TBMM Başkanı)

- Aziz Yıldırım (Trabzon Valisi)

- Ahmet Metin Genç (Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı)

- Eyyüp Ergan (Trabzon Ticaret Borsası Başkanı)

- Ali Fevzi (Fatsa Ticaret Borsası Başkanı)

- Çevre illerden oda ve borsa başkanları da programa katılanlar arasında oldu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, örnek fındık bahçesinin önemine dikkat çekerek, “Dünya fındık üretiminde Türkiye lider konumda. Bu başarıyı sürdürebilmek için bilimsel yöntemlerle üretimi artırmalı, ihracat gelirini 5 milyar doların üzerine çıkarmalıyız” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise, “Fındık sadece hasat değil, yıl boyu bakım isteyen bir ürün. Yeni dikim modelleri ve bilimsel yöntemlerle verimi artırmak zorundayız” ifadelerini kullandı.