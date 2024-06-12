Dünya Françoise Hardy'ye ağlıyor. Yé-yé akımı onunla bitti

1960’lı yıllara damgasını vuran Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Françoise Hardy, 1962’de başladığı müzik kariyerinde “Tous les garçons et les filles” şarkısıyla uluslararası üne kavuşmuştu.

2004 yılından bu yana kanserle mücadele eden usta şarkıcı ülkede ötanazini savunucularından biri haline gelmişti.

Müzik kariyeri boyunca pek çok ünlü isimle çalışan Hardy’nin ölüm haberini ise oğlu Thomas Dutronc Instagram hesabından "Annem gitti" notuyla paylaştı.

Joe Dassin, Dalida, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Claude François gibi isimlerinde arasında bulunduğu Fransız müzik tarihinin en önemli parçası olan ‘yé-yé akımı’nın da en önemli isimlerinden biri olan Hardy, 2015 yılından bu yana konuşma, yürüme ve solunum sıkıntıları yaşıyordu.

Sadece müzik dünyasında değil modada da akım yaratan bir isim olan Hardy, Yves Saint Laurent ve Paco Rabanne gibi pek çok tasarımcıya da ilham kaynağı olmuştu.

Hardy, 1981 yılında şarkıcı Jacques Dutronc ile evlendi. Çiftin oğulları Thomas Dutronc’da müzik dünyasının içinde yer alıyor.

Fransa'nın ikonik isimlerinden biri olan Françoise Hardy'nin sözlerini yazdığı ‘Tous les garçons et les filles’ isimli şarkı 1962 yılında çıktı ve 2 buçuk milyondan fazla satarak bir rekora imza attı.