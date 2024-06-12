Dünya Françoise Hardy'ye ağlıyor. Yé-yé akımı onunla bitti

Düzenleme: Merve N. Güreş
Dünya Françoise Hardy'ye ağlıyor. Yé-yé akımı onunla bitti

Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında hayatını kaybetti.

1960’lı yıllara damgasını vuran Fransız şarkıcı Françoise Hardy, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

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Françoise Hardy, 1962’de başladığı müzik kariyerinde “Tous les garçons et les filles” şarkısıyla uluslararası üne kavuşmuştu.

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2004 yılından bu yana kanserle mücadele eden usta şarkıcı ülkede ötanazini savunucularından biri haline gelmişti.

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Müzik kariyeri boyunca pek çok ünlü isimle çalışan Hardy’nin ölüm haberini ise oğlu Thomas Dutronc Instagram hesabından "Annem gitti" notuyla paylaştı.

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Joe Dassin, Dalida, Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Claude François gibi isimlerinde arasında bulunduğu Fransız müzik tarihinin en önemli parçası olan ‘yé-yé akımı’nın da en önemli isimlerinden biri olan Hardy, 2015 yılından bu yana konuşma, yürüme ve solunum sıkıntıları yaşıyordu.

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Sadece müzik dünyasında değil modada da akım yaratan bir isim olan Hardy, Yves Saint Laurent ve Paco Rabanne gibi pek çok tasarımcıya da ilham kaynağı olmuştu.

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Hardy, 1981 yılında şarkıcı Jacques Dutronc ile evlendi. Çiftin oğulları Thomas Dutronc’da müzik dünyasının içinde yer alıyor.

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Fransa'nın ikonik isimlerinden biri olan Françoise Hardy'nin sözlerini yazdığı ‘Tous les garçons et les filles’ isimli şarkı 1962 yılında çıktı ve 2 buçuk milyondan fazla satarak bir rekora imza attı.

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