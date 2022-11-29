﻿Dünya Futbol Şampiyonası ve tespitler

KATAR'daki Dünya Futbol Şampiyonası'nda seyrettiklerimiz, bundan sonra seyredeceklerimizin göstergesi…

Turnuvaya katılan ülkelerin isimleri mi?..

Hiç önemli değil, hepsi birbirinden kıymetli.

Katar'daki Dünya Kupası'nda izlediğimiz futbol ve atmosfer muhteşem. Tribünler tıklım tıklım dolu, dünya da televizyonlarının başında…

Kendi takımlarını büyük bir coşku ile destekleyen yüzleri bayrak renkleriyle boyalı seyircileri ve bunların arasında azımsanmayacak, çocuk denecek yaştaki gençleriyle dikkat çekici. Galibiyetlerde sevinçleri çılgınca, mağlubiyetlerde üzüntüleri had safhada...

Futbolun bir spor oyunu olduğunu hatırlar gibi olduk. Her ülkenin futbolcuları, teknik heyetiyle birlikte kendilerine ait milli kimlikleriyle bezenmiş karakterlerini yansıtmakta. Rekabet korakor mücadele içerisinde centilmence, hakemler yokmuş gibi itirazsız. Yalandan yere düşmeler, yuvarlanmalar, aldatmacalar rafa kalkmış. Her bir futbolcu başlı başına bir şöhret. Dünya çapındaki şöhretler, ünlü olmaktan öte, adam gibi adam olmanın meziyetinin peşinde ve mütevazi…

Hepsi takım ruhunun bilincine ermiş, teknik heyetleri de sanki mevzuyu özümsemiş…

Hoca, öğrenci terbiyesi ön planda. Bu açıdan baktığımızda bütün milli takımların birbirinden farkı yok gibi…

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Oynanan futbol; ülkemizde alıştığımız futbol değil. Yan yattın, çamura battın yok. Topla oynama kabiliyetinin yanında, sürat ve dayanıklılık olduğu da çok açık.

Böyle olunca disiplinli, profesyonelce bir hayat, sahada ayakta kalabilmenin olmazsa olmaz şartı.

Tribünlere oynamak kadar, ülkesini dünyaya tanıtmak da takdire şayan bir arzu, heves ve hedef.

İşte benim Katar'daki dünya şampiyonası tespitim bu.

Ortalama 35-36 derece, bunaltıcı bir sıcaklık ortamında sahalarda bardaktan boşanırcasına akıttıkları ter, hepsine helal olsun.

Bizlere ve bizim ülke insanımıza atılması gereken adımlarda önemli hususlara dikkatleri çektikleri için kendilerine teşekkür ederiz.

Bundan sonraki turnuvalara Milli Takımımızın da katılarak, başarıyı yakalama ferasetini göstermesi temennisi ile haftaya görüşmek üzere…