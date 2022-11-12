Sözleşmesi feshedilen genç futbolcu intihar etti

Dünya futbolunu büyük üzüntüye boğan olay Arjantin'de yaşandı.

Arjantin'in Aldosivi kulübüyle olan sözleşmesi feshedilen 20 yaşındaki Samuel Rebollo intihar etti.

Genç futbolcunun alınan karar sonrası bunalıma sürüklendiği ve canına kıydığı bildirildi. Babası Jose Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.

Aynı kulüpte 2 yıl önce de Leandro Latorre isimli futbolcu yine sözleşmesi yenilenmediği için intihar etmişti.