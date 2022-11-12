12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sözleşmesi feshedilen genç futbolcu intihar etti

Sözleşmesi feshedilen genç futbolcu intihar etti

Dünya futbolunu şoke eden olay. Kulübüyle olan sözleşmesi feshedilen 20 yaşındaki genç futbolcu canına kıydı

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 19:28
Takip Et

Dünya futbolu şokta

Sözleşmesi feshedilen genç futbolcu intihar etti
+
Aa
-

Dünya futbolunu büyük üzüntüye boğan olay Arjantin'de yaşandı.

Arjantin'in Aldosivi kulübüyle olan sözleşmesi feshedilen 20 yaşındaki Samuel Rebollo intihar etti.

Genç futbolcunun alınan karar sonrası bunalıma sürüklendiği ve canına kıydığı bildirildi. Babası Jose Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.

Aynı kulüpte 2 yıl önce de Leandro Latorre isimli futbolcu yine sözleşmesi yenilenmediği için intihar etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
2
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
3
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
5
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
6
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Bir lider rakiplerini ezdi geçti
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Ankara'da ahşap evde yangın paniği
﻿Ankara'da ahşap evde yangın paniği
﻿Ankara'da ahşap evde yangın paniği
﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
﻿İşte Fenerbahçe'yi yıkan İspanyol: Kim bu Borja Sainz
﻿Deprem tatbikatı öncesi Erdoğan'dan açıklama
﻿Deprem tatbikatı öncesi Erdoğan'dan açıklama
﻿Deprem tatbikatı öncesi Erdoğan'dan açıklama
﻿Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
﻿Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
﻿Mısır'da otobüs kazası: 20 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.