Dünya Galatasaray'ı konuşuyor: Mourinho acımasızca trollendi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, üst üste 3. toplamda da 25. şampiyonluğunu kazanmayı başardı. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin toplamda 6 şampiyonluk önüne geçen Cimbom'un zaferini dünyanın birçok önde gelen basın kuruluşu da manşetlerine taşıdı.

GALATASARAY VE JOSE MOURINHO DÜNYA BASININDA!

İşte Galatasaray için dış basında yer alan haberlerden bazıları;

A BOLA (PORTEKİZ)

Galatasaray, Türkiye şampiyonu oldu kalecisi bile gol attı.

GOAL İNGİLTERE: MOURINHO ACIMASIZCA TROLLENDİ

Jose Mourinho ‘dünyanın en pahalı fenomeni’ olarak nitelendirildi, Fenerbahçe patronu Türkiye'de şampiyonluk şansı elinden kayıp giderken Galatasaraylı taraftarlar tarafından acımasızca trollendi.

BILD (ALMANYA)

Gala'dan mega şampiyonluk partisi.

THE ATHLETİC (İNGİLTERE)

Galatasaray, üst üste üçüncü Süper Lig şampiyonluğunu elde ederek Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini ikinci sıraya ve kupasız bir sezona mahkum etti.

RMC SPORT (FRANSA)

Muslera vedasını bir gol ve bir lig şampiyonluğu ile yaptı.

RTL (HOLLANDA)

Galatasaray üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu.