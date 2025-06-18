Dünya Galatasaray'ı konuşuyor! "Mourinho'ya karşı rüya takım kuruyor"

Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Leroy Sane'yi kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Galatasaray, transfer çalışmalarında durmayı düşünmüyor. 29 yaşındaki Alman yıldızı adeta Avrupa ekiplerinin elinden kapmayı başaran sarı-kırmızılılar, bunun devamını da getirmek istiyor. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun Cim-Bom'a sıcak baktığı bildirildi. Inter'le bonservis konusunda anlaşma sağlanırsa transferin gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Öte yandan kaleci takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, kaliteli isimleri listesine yazdı.

KALE İÇİN TER-STEGEN VE EMILIANO MARTINEZ GÜNDEMDE

Muslera'nın yerini doldurmak isteyen Galatasaray Yönetimi, Emiliano Martinez ve Ter-Stegen gibi şüphe uyandırmayacak oyuncuları radarına aldı. Maaş anlamında bu transferler zor olsa da Cimbom listesindeki her oyuncu için çalışmalarını sürdürüyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu alanda da Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir ismi kadrosuna katma peşinde. İspanyol basınından Fichajes, Cİmbom'un bu stratejisini ele alarak bir haber yazdı. Galatasaray'ın, Devler Ligi'nde büyük bir başarı yakalamak istediği vurgulandı.

"FENERBAHÇE'Yİ TEŞVİK ETTİ"

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya da değinildi. Haberde, "Galatasaray, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için rüya takım hazırlıyor. Leroy Sane'nin gelişiyle başlayan bu hareket, devam edecek gibi gözüküyor. Sarı-Lacivertliler de güçlü rakibinin hamlelerine karşı koyabilmek için yoğun mesai harcıyor. Müthiş bir şampiyonluk yarışı veren iki ekip, transfer döneminde de merakla takip ediliyor. Galatasaray'ın Leroy Sane hamlesi, Fenerbahçe'yi yıldızların dolu olduğu pazara girmeye teşvik etti" ifadeleri kullanıldı.