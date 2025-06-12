Dünya Galatasaray'ı ve Leroy Sane'yi konuşuyor!

Galatasaray, Alman yıldız Leroy Sane'yi imza için gece geç saatlerde İstanbul'a getirdi. Bu transfer dünya spor medyasında geniş yer buldu.

İşte Galatasaray ve Leroy Sane için yazılanlardan öne çıkanlar;

BILD: Yıldız futbolcu Leroy Sane İstanbul'a indi. Binlerce Galatasaray taraftarı futbolcuyu karşılarken milyonlarca kişi kulübün canlı yayınını takip etti.

THE ATHLETIC: Leroy Sane 3 yıllığına Galatasaray’da. Yıllık maliyeti 15 milyon euro.

SKY SPORTS YAZARI FLORIAN PLETTENBERG: Leroy Sane, Galatasaray’la anlaşmaya vardı. Son detaylar İstanbul’da görüşülüyor. Bonservis bedelsiz.

THE ATHLETIC YAZARI DAVID ORNSTEIN: Leroy Sane, Fenerbahçe, Arsenal, Bayern ve Al Hilal’in ilgisine karşın Galatasaray’ı seçti.

FOOT MERCATO: Galatasaray, Leroy Sane'yi açıkladı.

SKY SPORTS: Leroy Sane Galatasaray’la tüm kontrat şartlarında anlaştı. Sane 1 Temmuz’dan itibaren serbest kalacak. Son olarak Al Hilal’in teklifini reddederek Bayern’e kulüpten ayrılma kararını bildirdi.

WEB: Coşkulu Galatasaray taraftarları, Leroy Sane'yi İstanbul'da gece saatlerinde ağırladı.

N-TV: Leroy Sane İstanbul'a uçtu. Orada Türk rekortmen şampiyonu Galatasaray'ın yüzlerce taraftarı tarafından karşılandı.

T-ONLINE: Alman milli oyuncu Leroy Sane, FC Bayern'den İstanbul'a sürpriz bir transfer yaptı. Galatasaray taraftarları 29 yaşındaki oyuncuyu sıra dışı bir karşılamayla şaşırttı.

SPORTSCHAU: Leroy Sane İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılandı.

SPOX: Galatasaray ilginç bir hamleyle olay yarattı. Leroy Sane sağlık kontrolü ve planlanan sözleşme imzalama için İstanbul'a gitti. Yeni kulübü, uçuşunun canlı yayınını gösterdi. Ardından havaalanında törensel bir karşılama yapıldı.

SPORT1: Leroy Sane İstanbul'a geldi ve büyük bir heyecan yarattı. Alman oyuncu Galatasaray'a transfer olma eşiğinde ve İstanbul'u bir gecede ateşe verdi. Sane havaalanı çıkışının hemen dışında yüzlerce çılgın hayran tarafından karşılandı. Yüksek sesle şarkı söylediler. Sane'ye hemen bir Galatasaray atkısı verildi ve gelişini yüzünde geniş bir gülümsemeyle kamera flaşlarının telaşıyla kutladı. Hatta polis koruması bile aldı.

WELT: Leroy Sane bir pop yıldızı gibi, gecenin bir vakti İstanbul'da yüzlerce Galatasaray taraftarı tarafından karşılandı. Türk şampiyonu, Alman milli futbolcunun havalimanındaki özel uçağından inerken YouTube'da canlı yayın yaptı. 29 yaşındaki oyuncu boynuna bir Galatasaray atkısı taktı. Partneri Candice Brook da hemen yanındaydı.