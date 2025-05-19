Dünya Gençler Ralli Şampiyonası’nın Portekiz Ayağında Türk Rüzgârı

Dünya Gençler Ralli Şampiyonası (Junior WRC) kapsamında Portekiz’de düzenlenen sezonun ikinci yarışında Team Petrol Ofisi adına mücadele eden Kerem Kazaz ve Fransız co-pilotu Corentin Silvestre, Türk bayrağını uluslararası arenada bir kez daha gururla dalgalandırdı.

Türkiye ralli tarihinin en genç şampiyonu unvanını taşıyan milli sporcumuz, Portekiz Rallisi'ni WRC3 kategorisinde 2., Junior WRC'de ise 3. sırada tamamlayarak çifte podyum başarısı elde etti.

Zorlu hava ve yol koşullarıyla geçen dört günlük mücadelenin her etabında istikrarlı bir performans sergileyen Team Petrol Ofisi ekibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde bu anlamlı zaferi Türkiye’ye armağan etti.

Cuma gününü her iki kategoride de 3. sırada tamamlayan Kazaz ve Silvestre ikilisi, Cumartesi sabahı yaşanan lastik stratejisi hatasına rağmen hızla toparlanarak podyum mücadelesini bırakmadı. Rakiplerine karşı elde ettikleri zaman avantajını Pazar günü de koruyarak 6 etaplık son günün ardından iki farklı kategoride podyuma çıkmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Kazaz – Silvestre ikilisi, şampiyona puanını 26’ya yükselterek genel klasmanda 3. sıraya yerleşti. Bir sonraki mücadele, 26 – 29 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’da gerçekleşecek Acropolis Rallisi olacak.