﻿Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.
400 METREDE DE DÜNYA ŞAMPİYONU
Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde de 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu olmuştu.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.