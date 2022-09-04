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Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya

Peru'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel, altın madalya kazandı.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 11:10
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Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel 1500 metre serbestte gençler dünya şampiyonu oldu

Merve Tuncel Dünya Şampiyonu. 1500 metre serbestte altın madalya
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Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Merve Tuncel, başkent Lima'daki organizasyonda 1500 metre serbest mesafesinde 16:15.95'lik derecesiyle gençler dünya şampiyonu oldu.

400 METREDE DE DÜNYA ŞAMPİYONU

Tuncel, 400 metre serbest mesafesinde de 4.10.29'luk derecesiyle dünya gençler şampiyonu olmuştu.

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