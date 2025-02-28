Dünya genelinde "tuhaf" olaylar! Otel odasında 'Davetsiz misafir' şaşırttı

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

AA muhabiri, dünya genelinde şubatta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

OTEL ODASINDA "DAVETSİZ MİSAFİR"

Hollanda'nın Vlissingen kentinde sahil kenarının yakınındaki otelde konaklayan müşteri, odasına girdiğinde yerde uyuyan fok ile karşılaştı.

Davetsiz misafiri görmesi üzerine otel müşterisi, durumu görevlilere bildirdi.

Uyandırılmasının ardından huysuzlaşan fok, doğaya salınmak üzere yetkili kişilere teslim edildi.

Oda değişikliği talebinde bulunmayan otel müşterisi, bu olayın doğum gününe denk geldiğini, kendisi için özel hediye olduğunu belirtti.

FİLİPİNLER'DE SİVRİSİNEK YAKALAYANA PARA ÖDÜLÜ

Filipinler'in bir köyünde sivrisinek ısırığı sonucunda oluşan dang humması virüsüyle mücadele etmek için köy sakinlerine yakaladıkları ölü ya da canlı sivrisineklere karşılık para ödülü teklif edildi.

Yaklaşık 100 bin nüfuslu "Adition Hill" köyünün muhtarı Carlito Cernal, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısının 42'yi bulması sonucunda bu uygulamanın getirildiğini belirtti.

Yakaladıkları her 5 sivrisinek karşılığı 1 Filipin pesosu alan köy sakinleri, uygulamayı yararlı bulduklarını dile getirdi.

İTALYA'DA RADYOLOJİ UZMANI, ÇALIŞTIĞI HASTANEDE KEDİSİNİ AMELİYAT ETTİ

İtalya'nın Aosta kentinde radyoloji uzmanı Gianluca Fanelli, çatıdan düşerek yaralanan kedisine çalıştığı hastanede tıbbi müdahalede bulundu.

Fanelli, hastane yönetimine yazdığı raporda, kedisinin "ölüm ile yaşam arasında" olduğunu belirterek müdahale sonucunda hayatını kurtardığını kaydetti.

Ancak bu durum, kamu malını kullanma ve vatandaşları tıbbi hizmetten mahrum bırakma suçlamasıyla doktora dava açılmasına yol açtı. Fanelli, taramayı gece saatlerinde yaptığı için kimsenin olumsuz etkilenmediğini savunarak işlem masraflarını da kendi cebinden karşılayacağını ifade etti.

ÇİN'DE CENAZEEVİNİN YEMEĞİ GÜNDEM OLDU

Çin'de cenazeevinde servis edilen noodle, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada yayılan bu haberin ardından bazı kişiler, kendilerini ölenin yakınları olarak tanıtarak sadece noodle yemek amacıyla cenazeevine gitti.

Taziyeevinin sakinleri, ölen kişinin gerçek yakınlarını rahatsız etmedikleri sürece noodle yemeleri için herkese kapılarını açmaya devam edeceklerini belirtti.

AVUSTRALYA'DA KANALİZASYONUN TIKANMASI SONUCU KONSER İPTAL OLDU

Kanadalı ünlü şarkıcı ve söz yazarı Bryan Adams'ın Avustralya'da vereceği konser, etkinlik alanının yakınında bulunan kanalizasyonun tıkanması sebebiyle iptal edildi.

Konserin iptal kararı için kanalizasyon şebekesindeki yağ ve atıkların yol açtığı tıkanıklık sonucu etkinlik alanına sızıntı ihtimali gerekçe gösterildi.

Tüm biletleri satılan konserin iptal haberinin, planlanan başlangıç saatinden yaklaşık üç saat sonra duyurulması, arenanın dışında bekleyen hayranları öfkelendirdi.

İNGİLİZ ŞARKICI ED SHEERAN'A HİNDİSTAN POLİSİ TARAFINDAN ENGEL

Dünya turu kapsamında sahne almak üzere Bengaluru'ya gelen Sheeran'ın, konser öncesi gitarını alıp sokakta şarkı söylemeye başlaması üzerine kent polisi, İngiliz şarkıcının performansını yarıda kesti.

Polis yetkilileri, organizatör ekibin, Sheeran'ın sokakta şarkı söylemesi için izin talep ettiğini fakat sokaktaki yoğunluk nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

Ed Sheeran, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sokakta müzik yapmak için iznimiz vardı, bu yüzden tam olarak o noktadaydık. Önceden planlanmıştı, rastgele gelmemiştik. Yine de sorun yok." ifadelerini kullandı.