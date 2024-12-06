Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia 'Esad Suriye'den kaçtı'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia 'Esad Suriye'den kaçtı'

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddiası dünya gündemine bomba gibi düştü.

Suriye'deki muhalif grupların Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi.

İddia Global Arap Net'ten Ghassan İbrahim'den geldi. İbrahim, Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu.

Dünya basını Beşar Esad'ın Suriye'yi terk ettiğine ilişkin haberlere yer verirken, Esad'ın resmi bir ziyaret nedeni ile İran'da olduğu ve geri dönmeyeceği öne sürülüyor.

Diğer yandan Esad'ın ailesiyle birlikte destek bulduğu Rusya'ya sığındığı konuşuluyor.

Son Haberler
İstanbul'da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek. BEDAŞ duyurdu
İstanbul'da yarın bu ilçeler karanlığa gömülecek. BEDAŞ duyurdu
Amerikalı golfçü Dustin Johnson, Golf Saudi ile anlaştı
Amerikalı golfçü Dustin Johnson, Golf Saudi ile anlaştı
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü "dur" ihtarına uymayınca kaza yaptı: Binlerce lira ceza yedi
Suudi Arabistan’dan kuraklığa karşı küresel çağrı
Suudi Arabistan’dan kuraklığa karşı küresel çağrı
Melbourne City, Brisbane Roar'ı 4-1 etti
Melbourne City, Brisbane Roar'ı 4-1 etti