Dünya gündemine bomba gibi düşen iddia 'Esad Suriye'den kaçtı'

Suriye'deki muhalif grupların Şam'a kadar ilerlemesinin ardından Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi.
İddia Global Arap Net'ten Ghassan İbrahim'den geldi. İbrahim, Esad'ın ailesi ile birlikte ülkeyi terk ettiğini duyurdu.
Breaking: Officially confirmed, Bashar al-#Assad left #Syria with his family.— Ghassan Ibrahim غسان إبراهيم (@ibrahim_ghassan) December 6, 2024
Dünya basını Beşar Esad'ın Suriye'yi terk ettiğine ilişkin haberlere yer verirken, Esad'ın resmi bir ziyaret nedeni ile İran'da olduğu ve geri dönmeyeceği öne sürülüyor.
Diğer yandan Esad'ın ailesiyle birlikte destek bulduğu Rusya'ya sığındığı konuşuluyor.