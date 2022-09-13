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Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde Ekvadorlu güreşçi Genesis Reasco Valdez'i 4-3 mağlup etti ve finale yükseldi.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 19:40
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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Yasemin Adar Yiğit finale yükseldi

Yasemin Adar Yiğit, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası dördüncü gününde kadınlar 76 kiloda mindere Yasemin Adar Yiğit çıktı. Adar, ikinci turda Kazak güreşçi Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde de Japon Yuka Kagami'yi 4-2 mağlup etti.

Milli güreşçi yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 3-0 geriye düşmesine rağmen 4-3 yendi ve finale yükseldi. Yasemin Adar Yiğit, yarın finalde Mısırlı Samar Amer Ibrahim Hamza ile mücadele edecek.


Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yasemin Adar Yiğit, "Çok mutlu ve gururluyum. Allah nasip ederse ikinci kez dünya şampiyonu olmak için geldim. Başta Efrahim hoca olmak üzere Hakkı hocamla beraber çok özverili bir şekilde çalıştık. Buradan öncelikle Federasyon Başkanım Şeref Eroğlu'na, bakanlığımıza ve bizlerden desteğini esirgemeyen izleyenlere teşekkür ediyorum. Şu an onların duaları sayesinde buradayız.

Güzel bir ekibimiz var. Aile ortamı içerisindeyiz. Bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak için buradayız. Grekoromende çok güzel maçlar oldu. Sanırım onun etkisiyle beraber bende de değişim var. Bunun fakındayım. Burada İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum. Sırbistan'da fethedip, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'nı okutacağız" diye konuştu.

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