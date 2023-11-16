Dünya güzeli kadın futbolcu Markovic Mbappe ve Haaland'dan bakın ne istedi

Hırvat futbolcu Ana Maria Markovic, Mbappe, Haaland ve Neymar gibi dünya yıldızlarından kadın futboluna destek olmalarını istedi.
İsviçre ekibi Grasshopper'da forma giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Ana Markovic; Kylian Mbappe, Neymar ve Erling Haaland'a seslendi. Markovic, kadın futbolunun gelişimi için yıldız isimlerden destek istedi.İşte Ana Markovic'in sözler:
Kadın futboluna eskiye göre daha fazla ilgi gösterildiğini düşünüyorum çünkü her konuda gelişiyoruz. Kalite, oyun tarzı ve sahip olduğumuz fırsatlar sonucu kadın futbolu daha fazla dikkat çekti.
Erkeklerin ve erkek oyuncuların bize inanması gerektiğini düşünüyorum, hatta kadınların da dahil herkesin bize inanması gerekiyor. Paris 2024, olimpiyatlarda dönüm noktası olacakParis 2024, olimpiyatlarda dönüm noktası olacak
Futbolun en büyük isimlerinin bizim maçlarımızı izlemeye gelmeleri, Mbappe veya Haaland gibi oyuncuların kendi kulüplerinin maçlarını izlemelerini istiyorum. Neymar'ın Brezilya maçlarını izlemesi halinde kadın futboluna yardımcı olabileceğini düşünüyorum.
Oyunumuzun kalitesi geçmişe göre çok daha yüksek. Sanırım insanlar çabalarımızı, bunun için çok çalıştığımızı anlıyor çünkü gerçekten daha iyi olmaya çalışıyoruz. Bu büyümenin bir nedeni de tüm kadınların da futbolumuza katkı sağlamasıdır.