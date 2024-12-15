Dünya Halter Şampiyonası'na Özbekistan damga vurdu

Olimpiyat şampiyonu Ruslan Nurudinov, Bahreyn’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası’nda üçüncü kez dünya şampiyonu unvanını kazandı. 109 kg kategorisinde yarışan Nurudinov, koparmada 182 kg kaldırarak beşinci sırada yer aldı. Ancak silkmede kaldırdığı 242 kg ile kendi dünya rekorunu kırdı ve toplamda 424 kg’lik skorla altın madalyayı kazandı. Bu performansı, onun halter sporundaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.

GENÇ YILDIZLARIN BAŞARILARI

Nurudinov’un yanı sıra Şarofiddin Amriddinov da koparma dalında 182 kg kaldırarak altın madalya kazandı. Silkmede altıncı sırada yer alıp genel toplamda beşinci olsa da, bu başarı Özbekistan’a bir altın madalya daha getirdi.

Sarvarbek Zafarjanov ise 89 kg kategorisinde koparmada 171 kg ile bronz madalya kazandı. Toplamda 375 kg’lik skoru onu genel sıralamada dördüncülüğe taşıdı.

TAKIMIN GENEL PERFORMANSI

Mukhammadkodir Toshtemirov, 81 kg kategorisinde iki madalya kazandı. Koparmada 165 kg ile gümüş madalyayı elde ederken, toplamda 355 kg ile bronz madalyaya uzandı. Bu sonuçlar, Özbekistan takımının güçlü hazırlığını ve başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖZBEKİSTAN DÜNYA SAHNESİNDE

Bahreyn’deki şampiyona, Özbekistan Halter Milli Takımı için tarihi bir başarıya sahne oldu. Toplamda üç altın, bir gümüş ve iki bronz madalya kazanan takım, dünya halter arenasında iddialı bir konumda olduğunu gösterdi. Bu başarı, sporcuların disiplinli çalışmaları ve ülkelerinin spora verdiği desteğin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Bahreyn’deki Dünya Halter Şampiyonası, 33 yaşındaki Özbekistanlı sporcu Ruslan Nurudinov’un inanılmaz performansıyla tarihe geçti. 2016 Rio Olimpiyatları’nda 105 kg kategorisinde altın madalya kazanan Nurudinov, bu kez 109 kg kategorisinde 242 kg’lik temiz ve silkme kaldırışıyla kendi rekorunu geliştirerek dünya rekoruna imza attı. Nurudinov, bu başarısının ardından emeklilik kararını yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

“VÜCUDUMUN SINIRLARINI ZORLUYORUM”

Şubat ayında Özbekistan’da düzenlenen Asya Şampiyonası’nda 382 kg’lik toplam kaldırışıyla altıncı şampiyonluk madalyasını kazanan Nurudinov, o dönemde yaşanan sırt sakatlığı nedeniyle halteri bırakma kararlılığı göstermişti. Ancak Bahreyn’deki performansı bu kararını sorgulamasına yol açtı. Nurudinov, “Bu müsabakaya hazırlanırken son üç yılın en iyi antrenmanlarını yaptım. Hiç sakatılanmadım ve kondisyonum çok iyiydi. Devam edip etmeme kararını yakında vereceğim” dedi.

ÖNE ÇIKAN DİĞER PERFORMANSLAR

Azerbaycanlı Dadaş Dadashbayli ise toplamda 404 kg ile ikinci sırada yer aldı. İranlı Mehdi Karami ise snatch bronz madalyasını kazanarak dikkat çekti. Karami’nin platformda dengeyi kaybetmesine rağmen 183 kg’lik kaldırışı tamamlaması, izleyenlerden alkış topladı. Irakı temsilen Salwan Jasim, 220 kg’lik temiz ve silkme kaldırışıyla bronz madalya kazandı.

Ancak günün en talihsiz ismi Ermeni sporcu Garik Karapetyan oldu. Paris Olimpiyatları’nda dördüncü olan Karapetyan, bu yarışmada 188 kg denemesinde sakatlanarak elendi. Buna rağmen snatch dalında kazandığı gümüş madalyayı almak için madalya törenine katıldı.

KADINLAR KATEGORİSİNDE ETKİLEYİCİ PERFORMANS

Kadınlar 87 kg kategorisinde Madias Ngake, 32 yaşında Büyük Britanya adına ilk kez yarışırken bronz madalya kazandı. 2012 Londra Olimpiyatları’ndan bu yana uluslararası bir müsabakada yer almayan Ngake, bu başarısıyla uzun bir aradan sonra çarpıcı bir geri dönüş yaptı.

Çinli Wu Yan ise kadınlar kategorisinde altın madalya kazandı ve uluslararası sahnedeki ilk yarışında altıda altı yaparak büyük bir farkla zirveye çıktı. Avustralyalı Eileen Cikamatana gümüş madalya kazanırken, Kuzey Kore’den Kim Yong Ju bronz madalya ile yarışmaları tamamladı.

HALTERDE YENİ HİKÂYELER

Amerikalı Kolbi Ferguson’un performansı da dikkat çekti. Eski bir Amerikan futbolu oyuncusu olan Ferguson, sadece iki başarılı kaldırış yapmasına rağmen 170-211-381 toplamıyla umut verici bir başlangıç yaptı. Ferguson, “Halter başta sıkıcı gelmişti ama mental ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bir spor. Artık tam zamanlı sporcu olarak devam edebilirim” ifadelerini kullandı.

Bu yıl Bahreyn’de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası, yaşın sadece bir sayı olduğunu kanıtlayan performanslara sahne oldu. Ruslan Nurudinov gibi isimler, sporun yaşağı tanımadığını bir kez daha gösterdi.