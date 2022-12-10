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Dünya İnsan Hakları günü nedir? Dünya İnsan Hakları günü ne zaman?

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği 1948'den bu yana her yıl kutlanmaktadır. Din, dil, ırk gibi hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün hak ve özgürlükleri savunan Dünya İnsan Hakları Günü özel bir gün olarak kabul ediliyor. Dünya İnsan Hakları Gününü merak edenler arama motorlarında araştırıyor. Peki, Dünya İnsan Hakları günü nedir? Dünya İnsan Hakları günü ne zaman kutlanır?

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 11:40
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Dünya İnsan Hakları günü nedir? Dünya İnsan Hakları günü ne zaman kutlanır?

Dünya İnsan Hakları günü nedir? Dünya İnsan Hakları günü ne zaman?
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Dünya İnsan Hakları günü 1948 yılından bu yana her yıl Aralık ayında kutlanmaktadır. Bütün hak ve özgürlükleri savunmasıyla önemli bir gün olarak kabul edilen Dünya İnsan Hakları Gününde insanlar çeşitli paylaşımlar yapıyor ve etkinlikler düzenliyor. Peki, Dünya İnsan Hakları Günü ne zaman? Dünya İnsan Hakları günü nedir?

Dünya İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği 1948'den bu yana her yıl 10 Aralık’ta kutlanmaktadır. Peki, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedir?

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ NEDİR?

İnsan Hakları Günü’nde, ırk, renk, din, cinsiyet, dil, siyasi veya diğer görüşler, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler sebebiyle ayrımı gözetmeksizin herkesin doğal insan haklarına sahip olduğunu ilan eden İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 500'den fazla dile çevrilerek, dünyanın en çok çevrilen belgesi unvanına sahip olmuştur.

Dünyanın değişik bölgelerinden çeşitli hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan Beyanname, evrensel değerler ile tüm halklar ve tüm uluslar için ortak bir başarı standardı belirlemektedir. Her insanın insanlık onuruna eşit değer verir. Beyanname ve Devletlerin ilkelere taahhütleri sayesinde, milyonlarca insanın insanlık onuru tanınmış ve daha adil bir dünyanın temelleri atılmıştır. Beyanname taahhütleri henüz tam olarak yerine getirilmemiş olsa da, zaman testine dayandığı gerçeği, eşitlik, adalet ve insanlık onuruna sahip uzun ömürlü değerlerin kalıcı evrenselliğine kanıttır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi bizi güçlendirir. Beyannamede yer verilen ilkeler 1948’de olduğu gibi günümüzde de güncelliğini korumaktadır. Her birimiz birbirimizin haklarını savunabiliriz. Günlük yaşantılarımızda, bizi koruyan ve bizi birbirimize yakınlaştıran hakları savunmak ve teşvik etmek için harekete geçebiliriz.

Dünya İnsan Hakları günü, herkesin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal ya da başka türden kanaat, ulusal ya da toplumsal köken, mülkiyet, doğuş veya başka türden statü gibi herhangi bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklere sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ TARİHİ NEDİR?

İnsan Hakları Günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin kabul edildiği gün olan 10 Aralık 1948'den bu yana her 10 Aralık'ta kutlanan gündür. II. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletler bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiler. İnsan Hakları Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından Haziran 1948'de hazırlandı ve 10 Aralık 1948'de Genel Kurulun Paris'te yapılan oturumunda kabul edildi. Oturumda, 6 sosyalist ülke bu ilkelerin bazılarının “Burjuva sınıfından olan insanların sınıf çıkarını koruduğu ve işçi sınıfının egemen sınıflarla uzlaşmak zorunda bırakacağı” gerekçesiyle çekimser kaldı. Bildiri, bu çekimser ülkeler ile Suudi Arabistan ve Güney Afrika Birliği dışında kalan ülkelerin oylarıyla kabul edildi.

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