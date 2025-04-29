Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’ne özel Siyah Nokta Kampanyası

2025 yılı itibarıyla, 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzman bulundurma zorunluluğu yürürlüğe girerken, iş kazalarının yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve USKEF (Uluslararası Akademik Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu) Başkanı Umut Elbir, 2003’ten bu yana her yıl 28 Nisan’da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’ne özel olarak “Siyah Nokta Kampanyası” başlatıyor.

Katılımcılar, ellerinin içine siyah nokta çizecek

Siyah Nokta Kampanyası kapsamında katılımcılar, 28 Nisan’da ellerinin üstüne siyah bir nokta çizecek. Bu görsel, eylemin “Her iş kazası görünmez değildir. Dikkat hayat kurtarır” mesajını ifade edecek. Böylece ilk bakışta fark edilmeyen, ancak potansiyel tehlike barındıran risklere odaklanılarak iş kazalarının büyük bir bölümünün önceden tahmin edilebilir olduğu vurgulanacak. Eline siyah nokta çizen herkes, #SiyahNokta etiketiyle sosyal medyada paylaşım yaparak geniş kitlelere ulaşıp bu farkındalık zincirine aktif bir şekilde katkıda bulunabilecek.

Toplumun tüm kesimlerini bu harekete desteklemeye davet eden Umut Elbir kampanyasına dair, “İş kazalarının çoğu görünmez tehlikelerin fark edilmemesinden kaynaklanıyor. Elinizin üstüne çizeceğiniz siyah bir nokta, o görünmez riski temsil ediyor. Gençlerimizden iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine, işçiden işverene, tüm halkımızı bu farkındalık hareketine davet ediyorum. Gelin, hep birlikte ‘Dikkat!’ diyelim. Çünkü dikkat hayat kurtarır” açıklamasını yaptı.

“Toplumsal farkındalık oluşturmaya devam ediyorum”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve USKEF (Uluslararası Akademik Sosyal ve Ekonomik İlişkiler Federasyonu) Başkanı Umut Elbir, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“İş kazalarının önlenmesi için bilime, eğitime ve farkındalığa dayalı bir yaklaşıma ihtiyacımız var. İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyorum ve bu konuda üzerime düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyorum. Sosyal medya platformları üzerinden yaptığım bilgilendirmelerle geniş kitlelere ulaşıyorum. Toplumumuzu bilinçlendirmeye devam ediyorum. Bu süreçte beni destekleyen herkese de teşekkür ediyorum.”