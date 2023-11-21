Dünya İsrail'i neden durduramıyor?

Rusya, Ukrayna’ya savaş ilan edip topraklarını işgal ederken neredeyse dünyanın en ağır yaptırımlarına maruz kalırken, 1 aydan fazla süredir Gazze’de her türlü svaş suçunu işleyen İsrail neden hiçbir yaptırıma maruz kalmıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünya İsrail'i neden durduramıyor?

Z raporu dergisinin 54. sayısında Semra Karabaş’ın bu ayki yazısında yaptırım silahının İsrail’e karşı neden uygulanmadığı kaleme alındı.

Savaş suçunu işlendiği, teröre destek verildiği ve hukuk kurallarının çiğnendiği ülkelere karşı her türlü yaptırım silahının uygulandığı dönemlerin ardından savaşın ve katliamların kol gezdiği Gazze’de, İsrail’e karşı hiçbir yaptırımın uygulanmamasına dikkat çeken Karabaş, savaş durumlarında kullanımının yasak olduğu Beyaz Fosfor silahının kullanılmasının yasak olmasına rağmen bundan kaçınmayan israil’e karşı dünyanın sessizliğe bürünmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

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BEYAZ FOSFOR BOMBASI ULUSLARARASI HUKUKA GÖRE SUÇ

Uluslararası Af Örgütü İsrail’in Gazze’de sivillere karşı Beyaz Fosfor Bombası kullandığı da kanıtlanmıştı.

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Aralarında Anadolu Ajansı’nın da olduğu çokça ajans bu bombanın kullanıldığını fotoğrafları ile kanıtlamasına rağmen İsrail her türlü mecrada bombaları kullandığını reddetti.

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CENEVRE SÖZLEŞMESİNDE DE YASAK

Beyaz fosfor bombasının kullanımı Cenevre sözleşmesine göre de yasaklanmış durumda.

Uluslararası Ceza Mahkemesini kuran Roma Statüsü de zehirli silahların ve zehirli gazların kullanımını da savaş suçu olarak sayıyor.

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RUSYA’YA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANDI?

İsrail’e karşı hangi yaptırımlar uygulanabilir sorusunun cevabı da en yakın zamanda şahit olunan Rusya’dan örneklendirilebilir.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken dünya tarihinde görülen en sert yaptırımlar Rusya’ya karşı kullanıldı.

Rusya adeta küresel ekonomiden izole edildi ve Batı merkezli birçok şirket Rusya’daki faaliyetlerini ya durdurdu ya da tamamen çekti.

Rus şirketleri ile iş birlikler noktalandı.

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Hatta öyle ki Rusya “Swift” sisteminden çıkarıldı. Bu yüzden Rusya uluslararası ticarette çok büyük sıkıntılar yaşadı-yaşamaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankasının yurt dışındaki rezervleri de donduruldu.

İSRAİL BM KARARLARINI DA ÇİĞNİYOR

1948 yılından bu yana İsrail’in işgalci politikaları defalarca kez BM’nin gündemine taşınmış ve çok sayıda kararlar alınmıştı.

Ancak alınan kararların çoğu hiçbir zaman İsrail’e karşı uygulanmadı.

Çünkü alınan kararlar ABD desteği ile uygulanamadı.

Bütün bunların yanı sıra önceki dönem ABD Başkanı Donald Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etti.

Bu karar BM’de kabul görmese dahi ABD veto hakkını tarihinde en çok Filistin’e karşı kullandı.

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İSRAİL’İN İŞLEDİĞİ SAVAŞ SUÇLARI

-ZORLA GÖÇ ETTİRME (CENEVRE 4. MADDE)

-YASAKLI SİLAHLARIN KULLANIMI (BM SİLAH SÖZLEŞMESİ)

-HASTANELERİN VURULMASI (CENEVRE 18. MADDE)

-TOPLU CEZALANDIRMA (CENEVRE 33. MADDE)

-SİVİL YERLEŞİM YERLERİNİN VURULMASI (LAHEY SÖZLEŞMESİ 25. MADDE)

-YARDIMLARIN ENGELLENMESİ (CENEVRE 23. MADDE)

-MÜLTECİLERİN HEDEF ALINMASI (CENEVRE EK POTOKOL 1)

-DİNİ MEKANLARIN BOMBALANMASI (LAHEY 4. MADDE)

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