Dünya Kadınlar Günü öncesi çiçekçilerde hareketlilik

Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaşması ile çiçekçiler de hareketlilik başladı. İzmir'de özellikle özel ve kamu şirketler tarafından kadın çalışanlar için çiçek siparişleri verilmeye başlandı. Çiçekler arasında ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en çok karanfil tercih edildi.

Karanfil satışlarının hafta sonuna doğru artacağını ancak şimdiden de şirketler tarafından siparişlerin geldiğini söyleyen İzmir Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Kazım Kış, "8 Mart çalışan Emekçi kadınlarımız onurlandıran önemli günlerden bir. Bugünü anımsatan çiçek ise karanfil oldu.

Çünkü karanfil sevgi ve gücün temsili olarak da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün simgesi haline geldi. Özellikle şirket çalışanlarının en büyük tercihi karanfil oluyor ve biz de bu yönde siparişler alıyoruz. Karanfilin ihracatını da yaptığımız için 8 Mart tarihi yaklaştıkça da ihracatımız da artıyor. İzmir'de şu an 100 kişinin 90'ı karanfili tercih ediyor. Karanfilin ardından ise kırımızı gül, orkide ve saksıda menekşe tercih edildi" dedi.

'KARANFİL FİYATI 50 TL'DEN BAŞLIYOR'

Bu tür özel günlerde bütçeyi sarsmadan alınabilecek hediyenin çiçek olduğunu belirten Kış, "Süslenerek hazırlanan bir adet karanfil fiyatı 50 TL'den başlıyor. Elbette fiyatı değişebiliyor ancak genel olarak 50 ile 100 TL arasında değişiyor. Şu günlerde resmi ve özel sektörden şu an talep alıyoruz. Biz siparişi götürdüğümüzde zaten çalışanlar da mutlu oluyor ve motive olduklarını da görebiliyoruz. Özel günlerde çiçek fiyatları biraz daha artıyor. Çünkü biz çiçekleri açık artırma ile alıyoruz. Özel günlerde talep fazla olunca da biraz fiyatlarda yükselme oluyor. Örneğin; Sevgililer Günü'nü arkamızda bırakmamızın ardından bir ay sonra gül fiyatları biraz daha düşecektir diyebiliriz" diye konuştu.