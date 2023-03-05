Dünya Kadınlar Gününde gönderilecek mesajlar neler? 2023 Dünya Kadınlar Günü Mesajları

Tüm dünyada kutlanan ve kadınların toplumsal rol ve haklarına dikkat çeken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ülkemizde de kutlanmaktadır. Dünya Kadınlar Gününde sevdiklerine o güne özel mesaj göndermek isteyenler için en güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları haberimizde..

2023 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ SÖZLERİ, MESAJLARI

''Kadın bir gün değil her gün hatırlanmalıdır; kadınlar günümüz umutla dolu yarınlara olsun… Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını da kadınlar yetiştirir. Kadına saygılı ol!''

''Hayatımı daha iyi hale getirdin ve dünyamı tamamladın. Sevgili karım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun!''

''Benim dünyam senin gibi muhteşem bir kadın sayesinde güzelleşti. Bu yüzden hayatımın geri kalanını seni sevmek için harcamak istiyorum. Seni sonsuza dek seveceğim! Kadınlar Günün kutlu olsun!''

''Tanıdığım en muhteşem kadın, Kadınlar Günün kutlu olsun!''

''Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.''

''Dünya yaratıldığında, onu güzelleştirmek için tasarlanan ve kesinlikle harika bir iş çıkaran muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!''

''Yetenekli, canlı, iddialı, duygusal, güzel ve zeki… Bu muhteşem özellikleriniz insanlara ilham veriyor! Muhteşem kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!''

''Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.''

''Kadına şiddetin olmadığı, kadınlarında erkekler kadar özgür olabildiği, kadına saygının olduğu bir yıl olması dileğimle...''

''Bu dünyadaki hiçbir canlı bir kadın kadar güçlü değildir. Hem evinde hem de kariyerinde mükemmel performansı ile birlikte en iyi şekilde yönetir. Dünyanın en güçlü varlıkları, Kadınlar Gününüz kutlu olsun.''

''Hayatı güzelleştiren ve mükemmel kılan kadınlardır. Onlara toplumdaki tüm işlere katılma fırsatı vererek saygı gösterin. Tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun!''

''Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…''

''Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!''