Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası heyecanı sürüyor

Kaynak: AA
Tayland'da düzenlenen Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün tamamlandı.

Organizasyonun dördüncü gününde E, F, G ve H gruplarında 8 karşılaşma yapıldı.

Şampiyonadaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 25-23, 25-19 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI ŞÖYLE:

E Grubu: (Nakhon Ratchasima)

Türkiye-Bulgaristan: 3-0

Kanada-İspanya: 3-2

F Grubu: (Chiang Mai)

Dominik Cumhuriyeti-Meksika: 3-0

Çin-Kolombiya: 3-1

G Grubu: (Phuket)

Almanya-Vietnam: 3-0

Polonya-Kenya: 3-1

H Grubu: (Bangkok)

Japonya-Ukrayna: 3-2

Sırbistan-Kamerun: 3-0

