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Filenin Sultanları Güney Kore'yi yıktı geçti

FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki ilk maçında Tayland'a kaybeden Filenin Sultanları bu kez üzmedi.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:23
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Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız Güney Kore'yi 3-0 yendi

Filenin Sultanları Güney Kore'yi yıktı geçti
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kadınlar Şampiyonası B Grubu'ndaki 2. maçında Güney Kore ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, rakibini 3-0 yenerek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Polonya'nın Gdansk kentindeki Ergo Arena'da oynanan müsabaka TSİ 15.00'te başladı.

Sultanlar 3 sette de rakibine üstünlük kurarken sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı. 

İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takımımız, ikinci maçında ilk galibiyetini böylece aldı.

Salon: Ergo Arena

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Ivanov Ivaylo (Bulgaristan)

Türkiye: Cansu Özbay, Eda Erdem Dündar, Saliha Şahin, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Meliha İsmailoğlu, Elif Şahin, Ayçin Akyol, Derya Cebecioğlu)

Güney Kore: Dahyeon Lee, Jeongah Park, Hye Seon Yeum, Seonwoo Lee, Seungju Pyo, Juah Lee (Dahye Han, Minkyoung Hwang, Yeun Seo Yoo, Seon Hye Yeum, Kyung Ha Kim)

Setler: 25-14, 25-13, 25-13

Rakibiyle son olarak Milletler Ligi’nde oynayan Filenin Sultanları, karşılaşmayı 3-1 kazanmıştı. Güney Kore’nin 15 maçlık galibiyet hasreti bulunuyor. Asya ekibi son olarak Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Türkiye’yi 3-2 mağlup etmişti.

Turnuvada gruplarını ilk 4 sırada bitiren ekipler adını bir üst tura yazdıracak.

B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor.

 

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