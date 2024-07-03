Dünya kadınları Sivas'ın toprağıyla güzelleşiyor

Antik dönemlerden beri güzellik ve sağlık için kullanılan bu doğal malzeme, modern bilim ve teknoloji ile işlenerek cilt temizliği, nem dengesi, ton eşitliği gibi pek çok fayda sunan ürünlere dönüşüyor.

Dermokil firmasının Ar-Ge müdürü Elif Ecer, kilin temel olarak toprak kökenli bir malzeme olduğunu ve zamanla kayaçların fiziksel şartlar altında aşınması sonucu oluştuğunu belirtiyor. Kilin içerdiği zengin mineral içeriği sayesinde cilt sağlığı için son derece faydalı olduğunu vurgulayan Ecer, farklı renk, mineral içeriği ve kullanım amacına göre çeşitlenen kil çeşitlerinin AR-GE laboratuvarlarında detaylı bir şekilde analiz edildiğini ve kozmetik ürünler için uygunluğuna göre değerlendirildiğini açıklıyor.

Kilin içeriğinde bulunan kalsiyum, sodyum, silisyum, magnezyum, potasyum gibi değerli minerallerin cilt, saç ve diş sağlığı için önemli faydalar sağladığını belirten Ecer, saç bakım ürünlerinden cilt bakımına kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını ifade ediyor. Özellikle saçı yumuşatan, besleyen ve kökten uca besleyen özelliklere sahip olan kilin, cilt tipine göre de farklı formülasyonlarda kullanıldığını aktarıyor. Yağlı, karma veya kuru ciltler için özel olarak geliştirilen ürünlerde kilin etkinliğinin farklı şekillerde değerlendirildiğini belirten Ecer, bu ürünlerin bağımsız laboratuvarlarda titizlikle test edilip onaylandığını sözlerine ekliyor.

Dermokil'in ürettiği kil bazlı kozmetik ürünleri, Kleopatra'nın güzellik sırlarını günümüz teknolojisiyle birleştirerek modern kadınların ve erkeklerin günlük bakım rutinlerine sağlık ve güzellik katmaya devam ediyor.