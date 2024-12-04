Dünya 'kanayan göz virüsü' alarmında! Uzmanlardan kritik uyarılar

Son günlerde dünya genelinde sağlık otoriteleri, "kanayan göz virüsü" olarak bilinen ölümcül bir hastalığın yayılması nedeniyle alarm durumuna geçti. Bu virüs, özellikle Ruanda'da ortaya çıkmış ve tedavi edilmediği takdirde genellikle ölümcül sonuçlar doğurabildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu virüsle ilgili seyahat uyarıları yaparak, halk sağlığını korumak amacıyla önlemler almaya başladı.

MARBURG VİRÜSÜ NEDİR?

Marburg virüsü, ilk olarak 1967 yılında Almanya'nın Marburg ve Frankfurt kentleri ile o dönemde Yugoslavya'nın başkenti Belgrad'da ortaya çıkan salgının ardından tanımlandı.

Ebola virüsü ile yakından ilişkili olan bu virüs, enfekte kişilerin kan damarlarına zarar vererek gözler dahil vücudun birçok yerinde kanamalara neden olur. Beş gün süren yüksek ateşin ardından iç kanamalar başlar ve kafa karışıklığı, saldırganlık gibi psikolojik belirtilerle birlikte burun, diş eti, vajina, göz, ağız veya kulaklardan sürekli kanama görülebilir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ VE ÖNERİLER

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ruanda'ya seyahat edenler için uyarılar yayınladı.

DSÖ yetkilisi Dr. Maria Van Kerkhove, "Marburg virüsü, yüksek ölüm oranı ve hızlı yayılma potansiyeli nedeniyle ciddi bir tehdit oluşturuyor. Seyahat edenlerin cenazelere katılmaktan ve vahşi hayvanlarla temastan kaçınmaları önemlidir" dedi.

İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'ndan Dr. John Smith ise, "Virüs, meyve yarasaları aracılığıyla insanlara bulaşabilir ve vücutta 21 güne kadar semptom göstermeden kuluçkalanabilir. Bu nedenle, enfekte bölgelerden gelen kişilerin sağlık kontrollerinden geçmesi kritik öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

Son araştırmalar, Marburg virüsünün genetik yapısını ve yayılma mekanizmalarını daha iyi anlamak için yoğun bir şekilde devam ediyor.

Harvard Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emily Osterholm, "Virüsün genetik dizilimi üzerinde çalışarak, daha etkili tedavi ve aşı geliştirme yollarını araştırıyoruz. Bu süreçte uluslararası işbirliği büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Marburg virüsünün yayılmasını önlemek için uluslararası işbirliğinin ve hızlı müdahalenin şart olduğunu vurguladı.

Halk sağlığı yetkilileri, kişisel hijyen kurallarına uyulması, enfekte bölgelerden uzak durulması ve belirtiler görüldüğünde derhal sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti.