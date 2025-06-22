Dünya Kaykay Günü, Beşiktaş'ta Maçka İnönü Parkı'nda kutlandı

21 Haziran Dünya Kaykay Günü (Go Skateboarding Day), Maçka İnönü Parkı’nda düzenlenen renkli etkinliklerle kutlandı. Beşiktaş Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleşen organizasyonda kaykay tutkunları bir araya gelirken, Frozen Clouds ve Hav Hav müzik grupları da sahne performanslarıyla etkinliğe enerji kattı.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran’ın, dünya genelinde kaykay tutkunları tarafından “Dünya Kaykay Günü” olarak kutlanması kapsamında Maçka İnönü Parkı’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

“Kural Yok; Tahtanı ve Arkadaşını Kap, Gel” sloganıyla gerçekleşen organizasyon, gençleri bir araya getirerek keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Farklı yaş gruplarından kaykayseverler; yarışmalarla eğlendi, yeteneklerini sergiledi ve günün sonunda çeşitli ödüllerle buluştu.

Bu yıl Beşiktaş Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlikte Frozen Clouds ve Hav Hav müzik grupları da sahne alarak katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Etkinliğe katılan Mehmet Kostak, “Burada olmaktan büyük keyif alıyorum. Belediyenin bize böyle bir imkan sunmuş olması çok kıymetli. Hepimize destek verdiler. Genelde sokakta iki üç kaykaycı bile bulmak zor olur ama buradaki atmosferi görünce gerçekten şaşırdım. Çok başarılı bir organizasyon olmuş” dedi.

Genç kaykaycılardan Volkan Özel Kocatürk, “Kaykaycıların bir araya gelmesi ve birlikte vakit geçirmesi çok güzel. Bu alanı bizimle paylaştıkları için Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Sevincimize ortak oldular. Bu yıl da bir arada olmak çok keyifliydi" diye konuştu.