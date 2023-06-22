Dünya Kaykay Gününde buz üstünde yarıştılar

Dünya Kaykay Günü nedeniyle düzenlenen Ice Box etkinliğinde kaykay severler İstanbul Akasya AVM'de buluştu. Türkiye’de ilk olan buz üzeri kaykay etkinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 50 santim genişliğindeki buz kaidesi üzerinde, tüm sporcular en iyi performanslarını sergileyerek kaykay gününü kutladılar.

Dünya Kaykay Gününde buz üstünde yarıştılar

21 Haziran’da, Dünya Kaykay Günü’nde düzenlenen Ice Box etkinliğinde kaykaycılar ve kaykay sporuna ilgi duyanlar İstanbul Akasya AVM'de bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte, DJ performans eşliğinde 25 kaykay sporcusu ve misafirlerin katılımıyla Akasya AVM'nin Mor Otopark alanında gerçekleşti. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen buz üzeri kaykay etkinliğinde, 2 metre uzunluğunda ve 50 santim genişliğindeki buz kaidesi üzerinde, tüm sporcular en iyi performanslarını sergileyerek kaykay gününü kutladılar. İzleyenlerin nefeslerinin kesildiği eşsiz kutlamada kaide içerisindeki ızgaralarda eriyen buzun suyu, kenarlardaki ledler buzun ışıklandırılmasıyla görsel şölene dönüştü.

KAYKAY SPORUNA DESTEK
Kaykay sporunun desteklenmesi ve tüm ülkelerde erişilebilir bir spor haline gelmesi için 2004 yılında Uluslararası Kaykay Şirketleri Derneği tarafından 21 Haziran Dünya Kaykay Günü olarak belirlendi. Bu özel günün destekçisi olan Akasya, Türkiye’deki kaykay tutkunu gençlerin heyecanını ve enerjisini Ice Box projesiyle paylaştı. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen buzdan platform üzerinde kaykayla hünerlerini sergileyerek sıra dışı deneyim kazanan sporculardan, en yaratıcı performansı gerçekleştiren 3 kişiye çeşitli hediyeler verildi.

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