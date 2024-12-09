Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası yarın başlıyor

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10-15 Aralık tarihlerinde başkent Budapeşte'deki Duna Arena'da düzenlenecek organizasyonda dünyanın en iyi yüzücüleri madalya mücadelesi verecek.

Şampiyonada Türkiye'yi, Deniz Ertan, Zehra Duru Bilgin, Berkay Ömer Öğretir, Berke Saka, Emre Gürdenli, Hüseyin Emre Sakçı, Kuzey Tunçelli, Mert Ali Satır, Muhammed Yusuf Özden, Polat Uzer Turnalı ve Rasim Oğulcan Gör, temsil edecek.

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