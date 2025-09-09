Dünya Kitap Okuma Yazma Günü kutlandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 8 Eylül Dünya Kitap Okuma Yazma Günü düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

İlkadım Kent Konseyi, Samsun Sanatçılar Derneği ve Samsun Yazarlar Derneği iş birliğiyle, yazarlar ve okurlar açık havada bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenledi. Katılımcılar, yanlarında getirdikleri kitapları okuyarak geleceğe dair anlamlı mesajlar verdiler.
Yağmurun etkisini gösterdiği etkinlik, olumsuz hava şartlarına rağmen coşkuyla devam etti.

