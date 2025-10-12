Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde hayata geçirilen ve gençlerin dijital dünyaya uyum sağlamasını amaçlayan bilim tırı olarak nitelendirilen Mobil Dijital Gençlik Merkezi bu kez kız öğrencileri ağırladı. Yapay Zekâ Hackatlon etkinliği kapsamında, farklı okullardan katılan 22 kız öğrenci, tır içerisinde gerçekleştirilen uygulamalı atölyede sıfırdan bir web sitesi kodlama deneyimi yaşadı. Hackathon, gençlerin bilişim ve yapay zekâ teknolojileri alanında kendilerini geliştirmelerine imkan sağlarken, onları tüketici değil üretici bireyler olmaya teşvik etti. Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinliğin amacının, kız çocuklarını dijital becerilerle güçlendirmek, teknolojiye erişimlerini artırmak ve geleceğin mesleklerine hazırlamak olduğunu vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Avrupa Birliği finansmanıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş Birliği ile yürütülen Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi kapsamında hayata geçirilen Mobil Dijital Gençlik Merkezi, tam donanımlı bir teknoloji sınıfı olarak Türkiye’deki sayılı mobil merkezlerden biri. Düzenlenen etkinliklerle, bilim tırı şehirdeki ve farklı ilçelerdeki gençlerle bilim, yazılım ve teknoloji temalı buluşmalar gerçekleştirmeye devam edecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturmaya, kız öğrencileri desteklemeye ve dijital eşitlik hedefi doğrultusunda yeni projelere imza atmaya kararlı. Mobil Dijital Gençlik Merkezi, önümüzdeki günlerde de farklı temalarda atölye ve etkinliklerle gençleri teknolojiyle buluşturmaya devam edecek.