Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında ilan edildi. Bu günü hatırlatmak için Dünya Kız Çocukları Günü mesajlarını bir araya getirdik.

Bu özel günde, eğitim, sağlık, insan hakları ve şiddetle mücadele gibi konular ön plana çıkar. Dünya Kız Çocukları Günü'ne dikkat çekmek için kullanılabilecek bazı mesaj örneklerini derledik.

DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Her kız çocuğu, hayallerini gerçekleştirmek için eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!"

"Kız çocukları, geleceğin liderleri ve değişim yaratıcılarıdır. Onların potansiyelini destekleyelim. Dünya Kız Çocukları Günü’nde, tüm kız çocuklarının yanında olalım!"

"Kız çocuklarının sesi, dünyayı değiştirme gücüne sahiptir. Onları dinleyelim!"

"Eğitim, her kız çocuğunun hakkıdır. Onların eğitimi, daha aydınlık bir geleceğin temellerini atar. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!"

"Eğitim, kız çocuklarının en büyük gücüdür. Onların öğrenme haklarını destekleyelim. Dünya Kız Çocukları Günü’nde, kız çocuklarına ses olalım!"