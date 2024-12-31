Dünya kot devinin Türkiye'deki fabrikası satışta. Fiyatı belli oldu

Dünyaca ünlü Amerikan kot markası Levi's, 20 yıl boyunca Türkiye'de denim üretimi yaptıktan sonra 2014 yılında Çorlu'daki fabrikasını kapatmıştı. Bu kapatma, 677 çalışanın işsiz kalmasına yol açmıştı. 10 yıl sonra, bu fabrika Çorlu İcra Dairesi tarafından satışa çıkarılıyor.

Fabrika, 37 bin metrekarelik bir arsa üzerine kurulu ve içinde kumaş serme, dikiş, kot yıkama gibi üretim süreçlerinde kullanılan makineler bulunuyor. Bilirkişi raporuna göre, fabrikanın toplam değeri 398 milyon 145 bin TL olarak belirlendi.

Bu değer, arsanın 238 milyon, binaların 114 milyon ve makineler ile teçhizatın 44 milyon TL'sini kapsıyor.

Dinapa Dinamik Tekstil şirketi, 4 Haziran 2024'te Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nden bir yıl süreyle kesin mühlet kararı almıştı. Bu süreçte Halkbank, şirketin borçları nedeniyle icra takibi başlattı.

Fabrikanın taşınmazları, makineleri ve diğer ekipmanları, 28 Ocak 2025'te açık artırma ile satışa sunulacak. Satıştan elde edilecek gelir, şirketin borçlarının kapatılmasında kullanılacak.