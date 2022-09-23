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Dünya Kültür Festivali başladı

Dünya Kültürleri Festivali, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün desteği ile Ebrişem Gallery'nin organizasyonuyla Ankara CerModern'de başladı.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 17:03
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Dünya Kültür Festivali başladı

Dünya Kültür Festivali başladı
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Malatya'nın Arslantepe Höyüğü temalı, CerModern'de gerçekleştirilen açılışa, Fransa, İtalya, İran, Azerbaycan, Hindistan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) başta olmak üzere 30 ülkenin Ankara Büyükelçilikleri stantlarıyla katılırken, 47 büyükelçilikten de etkinlikler yer alıyor.

Açılışa, Yabancı misyon temsilcileri, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve birçok davetli katıldı.

Açılışta konuşan YEE Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, YEE'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, enstitü olarak her yıl bine yakın kültürel çalışma yaptıklarını söyledi.

Dünya'nın 5 farklı kıtasında Türkçe eğitimleri verdiklerini kaydeden Çiçekler, dünyada 66 merkezde bu eğitimleri devam ettirdiklerini aktardı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtıkları stantta ülkesinin kültürel değerlerinin yer aldığını söyledi.

Festivali ziyaret edenler için ülkesinin kültürüyle ilgili sorular içeren bir yarışma hazırladıklarını da aktaran Al Dhaheri, stantta Türkçe kitapçıklarla ülkesini tanıtacaklarını kaydetti.

Al Dhaheri, "BAE'de 200'den fazla millet yaşıyor. Bu barışmayı gösteren bir unsur, kültürün temel şeylerini gösteriyor." dedi.

Stantlarında ülkesine ait yemekleri ziyaretçilere ikram edeceklerini belirten Al Dhaheri, yöresel kıyafetlerin de sunulacağını dile getirdi.

Al Dhaheri, BAE-Türkiye arasında ortak kültürel değerlerin bulunduğunu kaydederek, "Kültür, ülkeler arası ilişkilerde için çok önemli. Kültürün siyasi ilişkilere de katkısının olduğunun farkındayız. Biz şuna inanıyoruz; kültür beraber çalışmanın bir başka kapısıdır. İki kültür arasında çok yakın unsur var. Dinimiz aynı. Bizde de eve ayakkabı ile girilmez, Türkiye'de de eve ayakkabı ile girilmez." diye konuştu.

Türkiye-BAE'nin kültürel olarak çok ortak yönünün olduğunu kaydeden Al Dhaheri, iki ülke arasında benzer atasözlerinin de olduğunu söyledi.

Peru Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Patricia Duran Cotrina, ziyaretçilerin stantlarında Peru'ya ait kültürel değerleri görme şansı bulacaklarını ifade etti.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend ise bu tür kültürel etkinliklerin Türkiye'de olmasının kendisini şaşırtmadığını, Türkiye'nin doğu ve batı arasında kültürel bir köprü olduğunu söyledi.

Festivalde Dünya Etnospor Konfederasyonunca 29 Eylül-2 Ekim'de İznik'te düzenlenecek 4. Dünya Göçebe Oyunları öncesinde göçebe hayatı temalı resim standı da açıldı.

Stantta, göçebe yaşamını anlatan ressam Elçin Şahal Oskay'ın sulu boya tekniğiyle yaptığı 20 eser sergileniyor.

Festivalde farklı ülkelere ait oyunlar sergilenirken, ziyaretçiler yarın da stantları gezebilecek.

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