Dünya kulüpler sıralaması belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) dünya kulüpler sıralamasını yayınladı. İlk 30'da sadece Fenerbahçe var.

Dünya kulüpler sıralaması belli oldu

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Mayıs 2022 ile 30 Nisan 2023 arasındaki Dünya Kulüpler Sıralaması'nı yayınlarken, ilk 30’da Türkiye’den sadece Fenerbahçe var.

DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

179.5 puanla IFFHS'nin istatistiklerinde 28. sırada yer alan sarı-lacivertliler, Juventus, Chelsea, Tottenham, Atletico Madrid gibi takımları da geride bırakmayı başardı.

İLK SIRADA REAL MADRİD

IFFHS'nin hazırladığı listenin birinci sırasında 320 puanla İspanyol devi Real Madrid yer alırken ikinci sırada Brezilya'dan Flamengo (295), üçüncü sırada ise İngiliz ekibi Manchester City (254) bulunuyor.

GALATASARAY 216. SIRADA

Diğer temsilcilerimiz ise listede Medipol Başakşehir 74, Sivasspor 122, Trabzonspor 133, Beşiktaş ve Galatasaray 216. sıradan kendine yer buldu.

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