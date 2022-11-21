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İnsan öldürmeye yarayan aletlerle Dünya Kupası açılışı yaptılar

Dünya Kupası dün oynanan Katar-Ekvador maçıyla başladı. Turnuvanın açılış maçında yapılan gösteri dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:37
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Dünya Kupası açılışı insan öldürmeye yarayan aletlerle yapıldı

İnsan öldürmeye yarayan aletlerle Dünya Kupası açılışı yaptılar
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2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar, dev turnuva için birçok gösteri hazırladı. 32 ülkenin yarışacağı Dünya Kupası'nın açılış seremonisi ise kılıçlarla yapıldı.

ŞAŞKINLIK YARATTI
Futbolseverler gördüğü kılıçlı manzarayla hayli şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan ilginç yorumlar geldi. Dünyaca ünlü sinema sanatçısı Morgan Freeman da açılışta oynadı.

Gazeteci İvo Molinas ise bir paylaşımda bulunarak gösteri tepkisini gösterdi.

Molinas paylaşımında;  ''Siz hiç insan öldürmeye yarayan bir aletle olimpiyat açılışı yapan ülke gördünüz mü bugüne kadar?'' ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım;

Bu gösteri sonrası futbolseverlerden de tepki geldi.

İşte o yorumlar;

 

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FG
21.11.2022 13:14
Kılıç ile gittikleri yerlerden bilim ile kovulduklarını bir türlü anlamadılar, hala o akılda gidiyorlar.  
 
kenan
21.11.2022 13:06
oraya gidenin parası ve zamanına yazık  
 
Cnesim
21.11.2022 12:50
Bin yıl daha geçse cahilin ilkel çağ kültürü değişmez!!  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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