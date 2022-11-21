İnsan öldürmeye yarayan aletlerle Dünya Kupası açılışı yaptılar

2022 Dünya Kupası'nın düzenleneceği Katar, dev turnuva için birçok gösteri hazırladı. 32 ülkenin yarışacağı Dünya Kupası'nın açılış seremonisi ise kılıçlarla yapıldı.

ŞAŞKINLIK YARATTI

Futbolseverler gördüğü kılıçlı manzarayla hayli şaşkınlık yaşadı. Sosyal medyadan ilginç yorumlar geldi. Dünyaca ünlü sinema sanatçısı Morgan Freeman da açılışta oynadı.

Gazeteci İvo Molinas ise bir paylaşımda bulunarak gösteri tepkisini gösterdi.

Molinas paylaşımında; ''Siz hiç insan öldürmeye yarayan bir aletle olimpiyat açılışı yapan ülke gördünüz mü bugüne kadar?'' ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Bu gösteri sonrası futbolseverlerden de tepki geldi.

İşte o yorumlar;