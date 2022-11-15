Abdullah Avcı Katar'dan fırsat yaratacak

22 resmi maç oynayarak Dünya Kupası arasına giren Trabzonspor , geçtiğimiz sezonun uzağında bir performans sergiledi. Bordo-Mavili takım, inişli-çıkışlı bir görüntü çizerken, teknik direktör Abdullah Avcı 1.5 aylık molayı toparlanma fırsatı olarak görüyor.

Her fırsatta 'Kasım ayından sonra gerçek kimliğimize kavuşacağız" diyen tecrübeli çalıştırıcı, lig arasında yoğun mesai harcayacak. Avcı, 5 ana başlık üzerinde dururken, hem takım hem de oyuncu performanslarını yukarıya çekmeyi hedefliyor.

Transferin son günlerinde Cornelius'un yerine transfer edilen Maxi Gomez, Trabzonspor'da beklenen katkıyı henüz gösteremedi.

Fanatik'in haberine göre Dünya Kupası'nda Uruguay Milli Takımı ile boy gösterecek olan yıldız forvet, özellikle İspanyol takımlarının radarında olacak. Celta Vigo'nun yakından ilgilendiği Gomez için devre arasında Trabzonspor'a teklif gelebilir. Fırtına, Gomez'in bonservisi için Valencia'ya 3.5 milyon Euro ödemişti.

Sezon başında 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kasımpaşa'dan kadroya katılan Doğucan Haspolat, 3. haftadaki Antalyaspor maçından sonra ilk 11'de hiç şans bulamadı. Abdullah Avcı'nın sonraki 10 lig maçının 7'sinde süre vermediği Doğucan, Galatasaray derbisinde 6, Kayseri ve Sivasspor mücadelelerinde ise 2'şer dakika oynadı. 22 yaşındaki orta saha, Avrupa Ligi'nde ise 6 maçın sadece 1'inde 5 dakika forma giydi.

TALİPLERİ ARTIYOR

Dünya Kupası'nda Danimarka Milli Takımı ile yer alacak olan Stryger Larsen'e ülkesinden talip var. 31 yaşındaki sağ bekin eski kulübü Brondby,tecrübeli futbolcuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Danimarka basınında çıkan haberlerde, Larsen'in maaşının yüksek olduğu ancak indirime gitmesi durumunda teklif yapılabileceği belirtildi. Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısında sakatlıktan dönen sağ bek Peres'i takıma monte etmeyi düşünüyor.

DETAYLI RAPOR ÇIKARACAK

Yaz döneminde 13 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor, ara dönemde de transfer yapmayı düşünüyor. En fazla 2-3 oyuncunun takıma kazandırılması planlanırken, gideceklerin durumuna göre hareket edilecek. Abdullah Avcı, belirlenen mevkilerle ilgili Futbol İzleme Komitesi'nden detaylı bir rapor istedi. İlk etapta bek ve kanat rotasyonunun güçlendirilmesi düşünülüyor. Duruma göre orta sahaya da oyuncu alınabilir.

İŞTE KASIM PLANI

Öncelikle kolay gol yeme problemini çözmek isteyen Avcı, kırılgan olan takım savunmasını düzeltecek. Şu ana kadar beklerden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da, kanatların oyuna katkısının mutlaka yükseltilmesi gerekiyor. Larsen Dünya Kupası'na gidecek ancak Eren Elmalı bu periyotta takımla olacak. Avcı'nın sağ bekte Hüseyin ve Doğucan'ı denemesi bekleniyor. Bruno Peres ise ikinci yarıda takıma dönecek. Hücum organizasyonunu sil baştan kurgulayacak olan başarılı çalıştırıcı, sakatlıktan kurtulan Edin Visca'ya çok güveniyor.

3 İSİMDEN PATLAMA BEKLİYOR

Djaniny, Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür gibi yıldızlarla özel olarak ilgilenecek Abdullah Avcı, 3 isimden patlama bekliyor. Bu oyuncuların performanslarının yükselmesiyle geçtiğimiz sezondaki hücum gücüne kavuşmayı amaçlayan Avcı, Maxi Gomez Dünya Kupası'nda olduğu için forvette Umut Bozok üzerinden ilerleyecek. Başarılı çalıştırıcı, geride kalan periyotta çok az forma şansı verdiği Lahtimi ile Naci Ünüvar'ı da hazırlık maçlarında sıklıkla kullanacak. Bardhi'nin ise sol kenardan ziyade orta sahada Hamsik'in alternatifi olarak değerlendirilmesi bekleniyor.

Taktik antrenmanların yanı sıra fiziksel çalışmalara da Dünya Kupası arasında ağırlık verecek olan Abdullah hoca, daha dirençli ve mücadeleci bir takım yaratmak istiyor. Özellikle ön alanda pres ve topu kısa sürede kazanma üzerinde duracak olan Avcı, daha hızlı oynayan bir Trabzonspor ortaya çıkarmayı planlıyor. Tempo problemini bu şekilde çözmeyi hedefleyen deneyimli teknik adam, orta sahada zaman zaman Siopis-Gbamin ikilisini birlikte kullanabilir. Avcı, duran toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptıracak.