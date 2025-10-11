2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta bugün oynanan maçlarla devam etti.

A Grubu'nda Almanya, Kuzey İrlanda ve Slovakya 6'şar puana ulaşırken B Grubu'nda İsveç hayal kırıklığı yarattı.

D Grubu'nda Fransa Azerbaycan'ı 3 golle geçti ve liderliğini sürdürdü. İzlanda-Ukrayna maçı ise 8 gole sahne olarak gecenin en heyecan veren mücadelesi oldu.

J Grubu ise Kuzey Makedonya başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Belçika deplasmanında Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşmadan 1 puan çıkarmayı başaran maç fazlasıyla liderlik koltuğundaki Kuzey Makedonya tarihinin ilk Dünya Kupası bileti için iddiasını pekiştirdi.

A, B, D ve J gruplarında oynanan 8 maçta alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Almanya-Lüksemburg: 4-0

Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0

B Grubu

İsveç-İsviçre: 0-2

Kosova-Slovenya: 0-0

D Grubu

Fransa-Azerbaycan: 3-0

İzlanda-Ukrayna: 3-5

J Grubu

Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0

Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0