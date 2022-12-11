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Dünya Kupası'nda son yarı final bileti Fransa'nın

Dünya Kupası'nda Fransa ile İngiltere mücadele etti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 00:01
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Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa İngiltere'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi

Dünya Kupası'nda son yarı final bileti Fransa'nın
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Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşılaştı. Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fransa'nın gollerini 17.dakikada A. Tchouameni ve 78.dakikada Oliver Giroud atarken, İngiltere'nin tek golünü 54.dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. 84.dakikada İngiltere adına penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Fransa ile Fas yarı finalde eşleşti.

Bir diğer eşleşme ise Hırvatistan - Fas eşleşmesi oldu.

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Sedat
11.12.2022 00:04
Fas'lılar bu hızla sömürgeci Fransızlarıda elerler.  
 
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