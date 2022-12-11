Dünya Kupası'nda son yarı final bileti Fransa'nın

Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere ile Fransa karşılaştı. Mücadele Fransa'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fransa'nın gollerini 17.dakikada A. Tchouameni ve 78.dakikada Oliver Giroud atarken, İngiltere'nin tek golünü 54.dakikada penaltıdan Harry Kane kaydetti. 84.dakikada İngiltere adına penaltı kaçırdı.

Bu sonuçla Fransa ile Fas yarı finalde eşleşti.

Bir diğer eşleşme ise Hırvatistan - Fas eşleşmesi oldu.