Dünya Kupası elemelerinde gecenin sonuçları: İtalya ve İzlanda'dan gol yağmuru

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.
Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.
İsviçre, Kosova'yı 4-0, Yunanistan Belarus'u 5-1, İzlanda Azerbaycan'ı 5-0 ve İtalya Estonya'yı 5-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B GRUBU
İsviçre-Kosova: 4-0
Slovenya-İsveç: 2-2
C GRUBU
Danimarka-İskoçya: 0-0
Yunanistan-Belarus: 5-1
D GRUBU
İzlanda-Azerbaycan: 5-0
Ukrayna-Fransa: 0-2
I GRUBU
İtalya-Estonya: 5-0
Moldova-İsrail: 0-4
L GRUBU
Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1
Karadağ-Çekya: 0-2