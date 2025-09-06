Dünya Kupası elemelerinde gecenin sonuçları: İtalya ve İzlanda'dan gol yağmuru

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 5. haftasında İzlanda, Azerbaycan'ı; İtalya da Estonya'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasında 10 maç yapıldı.

Elemelerde, B, C, D, I ve L gruplarında toplam 10 maç oynandı.

İsviçre, Kosova'yı 4-0, Yunanistan Belarus'u 5-1, İzlanda Azerbaycan'ı 5-0 ve İtalya Estonya'yı 5-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU

İsviçre-Kosova: 4-0

Slovenya-İsveç: 2-2

C GRUBU

Danimarka-İskoçya: 0-0

Yunanistan-Belarus: 5-1

D GRUBU

İzlanda-Azerbaycan: 5-0

Ukrayna-Fransa: 0-2

I GRUBU

İtalya-Estonya: 5-0

Moldova-İsrail: 0-4

L GRUBU

Faroe Adaları-Hırvatistan: 0-1

Karadağ-Çekya: 0-2

