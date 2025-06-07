Dünya Kupası elemelerinde sürpriz sonuçlar

Düzenleme: Kaynak: AA
Dünya Kupası elemelerinde sürpriz sonuçlar

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde üçüncü hafta maçları başladı. 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında bugün 6 maç oynandı.

Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 16 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında 6 maç yapıldı.

Günün öne çıkan maçında Norveç, sahasında İtalya'yı Alexander Sörloth, Antonio Nusa ve Erling Haaland'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yendi.

Kuzey Makedonya ise Belçika ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in kalesini koruduğu Hırvatistan ise deplasmanda Cebelitarık'ı 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına 4 Eylül'de çıkacağı elemelerde alınan sonuçlar şöyle:

I Grubu

Estonya-İsrail: 1-3

Norveç-İtalya: 3-0

J Grubu

Kuzey Makedonya-Belçika: 1-1

Galler-Lihtenştayn: 3-0

L Grubu

Çekya-Karadağ: 2-0

Cebelitarık-Hırvatistan: 0-7

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