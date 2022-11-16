İşte Dünya Kupası'nın unutulmaz golleri

Diego Armando Maradona - Arjantin

Maradona`nın 1986 Dünya Kupası`nda İngiltere ile yapılan maçta attığı iki gol de futbol tarihinin en çok konuşulanları arasında yer aldı.

Çeyrek finalde Arjantin`in 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçta takımını sırtlayan Maradona, ilk golünü eliyle attı ve sonraki bir yorumunda bunun "Tanrı`nın eli" olduğunu ifade etti. Maradona`nın bu maçta kaydettiği ikinci gol ise "Asrın Golü" olarak nitelendirildi. Arjantinli futbolcu, kendi yarı sahasından kale önüne kadar kaleci dahil 8 oyuncuyu çalımlayarak unutulmayan bir gole daha imza attı.

Arie Haan - Hollanda

Arie Haan`ın 1978 Dünya Kupası ikinci tur maçında İtalya`ya attığı oldu. Yaklaşık 35 metreden attığı muhteşem golle takımının 2-1 üstün gelmesini sağlayan Haan, orta sahada buluştuğu topu kısa bir mesafe ilerledikten sonra sert bir vuruşla Dino Zoff`un koruduğu kaleye gönderdi.

Igor Belanov - SSCB

1986`nın sürpriz Altın Top sahibi Igor Belanov ise kupa tarihinde bir maçta 3 gol atan sayılı isimlerden biri oldu.

Saeed Al-Owairan - Suudi Arabistan

Saeed Al-Owairan, ülkesi Suudi Arabistan`ın Belçika ile 1994 Dünya Kupası`nda oynadığı grup maçında attığı golle Maradona`yı aratmadı. Al-Owairan, sahasında buluştuğu topla Belçika savunmasını geçerek rakip ceza alanına girdi ve kaydettiği golle ülkesinin gruptan çıkmasını sağladı.

Josimar - Brezilya

1986 Dünya Kupası`na çeyrek finalde veda eden Brezilya, Kuzey İrlanda`yı 3-0 yendiği grup maçında Josimar ile hafızalardan silinmeyecek bir gol buldu. Kuzey İrlanda ceza sahasının dışında top çeviren Brezilya takımı, Josimar`ın kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıkta sağ çaprazdan sert bir şekilde kaleye gönderdiği topla ikinci golü buldu ve Josimar kariyerinin en güzel golünü Dünya Kupası`nda atmış oldu.

Roberto Baggio - İtalya

İtalyan Roberto Baggio, 1990 Dünya Kupası`nda Çekoslovakya ile yaptıkları grup maçında attığı golle kendisine yönelik tüm övgüleri hak ettiğini kanıtladı. Orta sahaya yakın bir bölgeden aldığı topla savunma oyuncularını geçen ve ceza sahasına kadar ilerleyen Baggio, akıllı bir vuruşla sonuca ulaşarak 2-0`lık galibiyette büyük rol oynadı.

Esteban Cambiasso - Arjantin

Arjantin, 2006 Dünya Kupası grup maçında Sırbistan-Karadağ`a attığı golle futbolun bir takım oyunu olduğunu tam manasıyla gösterdi. Rakibine göz açtırmayan ve 6-0 galip gelen Arjantin, ikinci golde 24 pas yaparak Esteban Cambiasso`yu ceza sahasının içinde topla buluşturdu. Arjantinli futbolcu, net bir vuruşla topu ağlara göndererek güzel oyunu golle sonuçlandırdı.

Pele - Brezilya

Futbolun efsane ismi Pele, 6 golle tamamladığı 1958 Dünya Kupası`ndaki en güzel golünü, final maçında İsveç`e attı. 1958`de henüz 17 yaşında olan Pele, ceza sahasının içinde buluştuğu topu rakibinin üstünden aşırtarak kendisine boşluk buldu ve düzgün bir vuruşla sonuca ulaşarak yeteneğini tüm dünyaya ispatladı.

Robin van Persie - Hollanda

Hollandalı Robin van Persie, kariyerinin en unutulmaz gollerinden birini, 2014 Dünya Kupası grup aşamasında İspanya`ya karşı kaydetti.

Golcü futbolcu, Daley Blind`in orta sahanın sol tarafından gönderdiği uzun topa hareketlendi. Savunmanın arkasına sarkan Van Persie, ceza alanına girer girmez uçarak kafasıyla yaptığı aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi. Hollandalı yıldız, bu golle ilk yarının sonlarında takımına 1-1`lik eşitliği getirdi ve 5-1`lik galibiyette önemli rol oynadı.

Archie Gemmill - İskoçya

İskoç futbolcu Archie Gemmill, 1978 Dünya Kupası ilk turunda Hollanda`ya attığı golle hem takımının önemli bir galibiyet almasını sağladı hem de hüneriyle hafızalarda yer etti.

Dennis Bergkamp - Hollanda

1998`deki çeyrek final maçında, tüm dünyaya üstelik Arjantin karşısında tek pasla nasıl sonuca gidilebileceğini gösteren Hollanda, 89. dakikada gelen Dennis Bergkamp golüyle yarı final biletini aldı.