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Dünya bunu konuşuyor: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan belli oldu

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda artık sona gelindi. Finalistler Arjantin ve Fransa. İki takım karşı karşıya gelecek ve Dünya Şampiyonu belli olacak.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 12:00
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Dünya Kupası için FIFA'ya ağır suçlama: Şaibe var

Dünya bunu konuşuyor: Dünya Kupası'nı kimin kazanacağı çoktan belli oldu
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MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Ancak... Tartışmalarla başlayan Katar'daki Dünya Kupası'nda yeni tartışma konusu şaibe!
Gerçi bu konu da yeni değil, çoktandır gündemde ama şimdi daha da alevlendi.
Buna göre Dünya Kupası boşuna oynanıyor! Kupayı Arjantin'e zaten verecekler!
FIFA'ya ağır suçlama var bunda. Şaibe deniyor açık açık. FIFA henüz sessiz. Ne diyeceği merakla bekleniyor.
Bu iddiayı ilk dile getirenlerden biri bir dönem Beşiktaş'ta da oynayan Portekiz Milli Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Pepe oldu.
Pepe, Fas'a elendikleri maçın Arjantinli hakemini eleştirirken, çarpıcı iddialarda bulundu.
Pepe'ye göre Arjantinli hakem aleyhlerine kararlar verdi ve Arjantin'in karşısına çıkabilecek Portekiz'e engel oldu.
Daha sonra dünyaca ünlü golcü Zlatan Ibrahimovic maçların boşuna oynandığını, Arjantin'in çoktan şampiyon olmasına karar verildiğini ileri sürdü.
Katar'daki turnuvada Arjantin lehine 6 maçta 4 penaltı verilmesini de buna kanıt gösteriyor şaibe iddiasında bulunanlar.
Bakalım finalde ne olacak?
Arjantin-Fransa buluşmasında ne yaşanacak?
Hakem kararları maça ne kadar etki yapacak?
Bekleyip, göreceğiz.
Acaba kim haklı çıkacak?

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