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Kamerun'un Katar kadrosunda Süper Lig'den yıldız isim

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek Kamerun'un 26 kişilik kadrosu açıklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:49
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Dünya Kupası kadrosu şekilleniyor. Kamerun'da tanıdık isimler var. N'Koudou Katar'a gidiyor

Kamerun'un Katar kadrosunda Süper Lig'den yıldız isim
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Kadroya Beşiktaş'ta top koşturan Kevin N'Koudou da davet edildi. Afrika temsilcisinde iki tanıdık isim daha bulunuyor.

Brezilya, İsviçre ve Sırbistan ile birlikte 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda yer alan Kamerun'un Katar kadrosu açıklandı.

Teknik direktörlüğünü Galatasaray ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Rigobert Song'un yaptığı Kamerun'un kadrosuna Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de ter döken tecrübeli kanat oyuncusu Kevin N'Koudou da çağrıldı.

Kamerun'un kadrosunda iki dönem Beşiktaş forması giyen Vicent Aboubakar da yer alıyor.

Kamerun'un kadrosunda şu isimler bulunuyor;

Kaleci: Andre Onana (Inter), Devis Epassy (Abha), Simon Ngapandouetnbu (Marsilya)

Savunma: Jean-Charles Castelletto (Nantes), Enzo Ebosse (Udinese), Collins Fai (Al-Tai), Olivier Mbaizo (Philadelphia), Tolo, Nicolas N'Koulou (Aris Selanik), Christopher Wooh- (Rennes), Olivier Ntcham (Swansea),

Orta saha: Ondoa, Martin Hongla (Hellas Verona), Pierre Kunde (Olimpiakos), Samuel Oum Gouet (KV Mechelen), André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Ngom, Nicolas Moumi Ngamaleu (Dinamo Moskova), Christian Bassogog (SH Shenhua), Bryan Mbeumo (Brentford), Kevin N'Koudou (Beşiktaş),

Forvet: Vincent Aboubakar (Al-Nassr), Jean-Pierre Nsame (Young Boys), Karl Toko Ekambi (Olimpik Lyon), Eric Maxim Choupo-Moting (Bayern Münih), Souaibou Marou Coton (Sport FC de Garoua)

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