Galatasaray'ın yıldızı Katar yolcusu

Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de kadroda yer aldı.
2022 Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala takımlar kadrolarına açıklamaya devam ediyor.
İsviçre Milli Takımı da kadrosunu açıkladı. Galatasaray forması giyen Haris Seferovic de kadroda yer aldı.
İşte İsviçre Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu:
Mikel Aebischer, Jonas Omlin, Manuel Akanji, Fabian Rieder, Eray Cömert, Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Fabian Schar, Breel Embolo, Haris Seferovic, Christian Fassnacht, Xherdan Shaqiri, Edimilson Fernandes, Yann Sommer, Fabian Frei, Djibril Sow, Remo Freuler, Renato Steffen, Ardon Jashari, Ruben Vargas, Gregor Kobel, Silvan Widmer, Philipp Köhn, Rnait Xhaka, Noah Okafor, Denis Zakaria.
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