27 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası için bisikletle 7000 kilometre yaptılar

Dünya Kupası için bisikletle 7000 kilometre yaptılar

İki Fransız taraftar Dünya Kupası aşkına 7000 kilometre yol yaptı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 18:46
Takip Et

Dünya Kupası maçlarını izlemek için iki arkadaş 7000 kilometre yol yaptı

Dünya Kupası için bisikletle 7000 kilometre yaptılar
+
Aa
-

Takımlarının Dünya Kupası'ndaki maçını izlemek  iki Fransız taraftar bisikletle 3 ayda tam 7000 kilometre yaparak Katar'a ulaştılar.

Mehdi Balamissa ve Gabriel Martin, Fransa'dan Katar'a seyahat etmenin en iyi yolunun bisiklet olduğuna karar verdiler.

Doha'da alkışlarla karşılanan iki futbolsever, " Çılgınca bir fikirdi, ancak biz büyük fikirleri olan ve pişmanlık duymak istemeyen türden insanlarız. İkimiz de serbest meslek sahibi olduğumuz için üç aylık zamanımızı bloke edip Katar'a gelmeye karar verdik."

Çift, devasa yolculukları Fransız milli takımının evi olan Paris'teki Stade de France'da başladı ve Katar 2022'de finale ev sahipliği yapacak olan muhteşem Lusail Stadyumu'nda sona erdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
1
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿Doğu Türkistan'da yangın faciası: Karantina binasında 30 kişi hayatını kaybetti
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
2
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿‘Epistemolojik kopuş’ çıkışı gündem olmuştu... CHP'li Abdüllatif Şener rica etti, Bakan Nebati o sözleri tekrar söyledi
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
3
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Güldür Güldür’den ‘beş dakikalık muayene’ skeci: Maalesef süreniz doldu
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
4
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Sürücüler dikkat! 1 Aralık'ta başlıyor, yapmayana bin liradan fazla ceza kesilecek
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
5
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Kaptan Messi'nin gemisini nasıl kurtardığını açıkladı
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
6
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Eyvah eyvah! Galatasaray'a kötü haber
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
7
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in fotoğrafları olay yarattı. Bakan bir daha baktı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Malatya'da tarım aracı devrildi: 3 yaralı
﻿Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Rize'de trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
﻿Mısır'da savaş uçağı düştü
﻿Mısır'da savaş uçağı düştü
﻿Mısır'da savaş uçağı düştü
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
﻿Depremden etkilenenlere yerinde sağlık hizmeti 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.