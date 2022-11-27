Dünya Kupası için bisikletle 7000 kilometre yaptılar

Takımlarının Dünya Kupası'ndaki maçını izlemek iki Fransız taraftar bisikletle 3 ayda tam 7000 kilometre yaparak Katar'a ulaştılar.

Mehdi Balamissa ve Gabriel Martin, Fransa'dan Katar'a seyahat etmenin en iyi yolunun bisiklet olduğuna karar verdiler.

Doha'da alkışlarla karşılanan iki futbolsever, " Çılgınca bir fikirdi, ancak biz büyük fikirleri olan ve pişmanlık duymak istemeyen türden insanlarız. İkimiz de serbest meslek sahibi olduğumuz için üç aylık zamanımızı bloke edip Katar'a gelmeye karar verdik."

Çift, devasa yolculukları Fransız milli takımının evi olan Paris'teki Stade de France'da başladı ve Katar 2022'de finale ev sahipliği yapacak olan muhteşem Lusail Stadyumu'nda sona erdi.