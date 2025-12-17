FIFA’nın açıkladığı yeni sisteme göre, turnuvaya katılan takımlar daha sahaya çıkmadan önemli bir gelir elde edecek.

Hazırlık süreci için her ülkeye 1,5 milyon dolar ödeme yapılacak. Turnuvaya katılım karşılığı dağıtılacak toplam ödül ise 10,5 milyon dolar olarak belirlendi.

2026 Dünya Kupası para ödül sistemi şu şekilde:

33–48. sıra: 9 milyon dolar

17–32. sıra: 11 milyon dolar

9–16. sıra: 15 milyon dolar

5–8. sıra: 19 milyon dolar

4. sıra: 27 milyon dolar

3. sıra: 29 milyon dolar

2. sıra: 33 milyon dolar

Şampiyon: 50 milyon dolar

Yeni ödül havuzunda, 2022 Katar Dünya Kupası'na kıyasla yüzde 50'lik bir artış gözlemlendi.