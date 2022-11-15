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Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri: Türkiye de var

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetlerini Macaristan elde etti. En farklı galibiyetlerde Türkiye'nin de adı var

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:58
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Dünya Kupası tarihinde bu maçlarda gol yağdı

Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri: Türkiye de var
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Macaristan'ınn 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.

Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:

1982 Macaristan - El Salvador: 10-1

1954 Macaristan - Güney Kore: 9-0

1974 Yugoslavya - Zaire: 9-0

1938 İsveç - Küba: 8-0

1950 Uruguay - Bolivya: 8-0

2002 Almanya - Suudi Arabistan 8-0

EN GOLLÜ MAÇLAR

Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.

Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.

1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:

1954 Avusturya - İsviçre: 7-5

1938 Brezilya - Polonya: 6-5

1954 Macaristan - Batı Almanya: 8-3

1982 Macaristan - El Salvador: 10-1

1958 Fransa - Paraguay: 7-3


Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.

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