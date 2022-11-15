Dünya Kupası tarihinin en farklı galibiyetleri: Türkiye de var

Macaristan'ınn 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti.
Ayrıca Macaristan, 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu, 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.
Dünya Kupası'nın en farklı galibiyetleri şöyle:
1982 Macaristan - El Salvador: 10-1
1954 Macaristan - Güney Kore: 9-0
1974 Yugoslavya - Zaire: 9-0
1938 İsveç - Küba: 8-0
1950 Uruguay - Bolivya: 8-0
2002 Almanya - Suudi Arabistan 8-0
EN GOLLÜ MAÇLAR
Dünya Kupası'nın en gollü maçı, 1954'te İsviçre'de düzenlenen turnuvada oynandı.
Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken sporseverler bu karşılaşmada 12 gol gördü.
1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.
Dünya Kupası tarihinin en gollü 5 maçı şöyle:
1954 Avusturya - İsviçre: 7-5
1938 Brezilya - Polonya: 6-5
1954 Macaristan - Batı Almanya: 8-3
1982 Macaristan - El Salvador: 10-1
1958 Fransa - Paraguay: 7-3
Türkiye Milli Takımı, 1954 Dünya Kupası'nda kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.
Milliler, ilk kez katıldığı turnuvanın grup aşamasında Güney Kore'yi 7-0'lık skorla geçmeyi başardı.
Ay yıldızlıların grupta Batı Almanya'ya 7-2 kaybettiği karşılaşma da turnuvanın en gollü maçlarından biri oldu.
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